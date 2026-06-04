MI5 arată cum spionii chinezi păcălesc militari și angajați din guvernul britanic pe LinkedIn: Se dau recrutori ca să le afle secretele

3 minute de citit Publicat la 10:34 04 Iun 2026 Modificat la 10:35 04 Iun 2026

Spionii chinezi folosesc site-uri de recrutare pentru a păcăli angajați ai guvernului britanic. Imagini cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Spioni chinezi se dau drept recrutori pentru a păcăli angajați ai guvernului britanic și personal militar să divulge secrete de stat, a avertizat serviciul intern de securitate și contraspionaj al Regatului Unit, MI5, potrivit BBC.

Într-un avertisment comun publicat printr-un buletin informativ al alianței Five Eyes, formată din agențiile de informații ale Marii Britanii, Statelor Unite, Australiei, Canadei și Noii Zeelande, se precizează că agenți sub acoperire folosesc platforme legitime, inclusiv LinkedIn, Indeed și Upwork, pentru a publica anunțuri false de angajare pentru posturi de analiști.

Candidații sunt apoi supuși unor presiuni pentru a divulga informații „nepublice”, care pot fi utilizate de serviciile de informații militare chineze.

Five Eyes avertizează că spionii Chinei „încearcă să obțină informații privilegiate din domeniile militar, politic și economic, care pot oferi Chinei un avantaj strategic și tactic”.

Cum răspunde China acuzațiilor

Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei în Regatul Unit a condamnat avertismentul, descriind acuzațiile drept „complet false” și „calomnii răuvoitoare”.

„Alianța Five Eyes este cea mai mare organizație de informații din lume, iar membrii săi desfășoară în mod deschis activități de spionaj în întreaga lume. Ei reprezintă adevărata amenințare pentru țările iubitoare de pace”, a adăugat acesta.

Potrivit avertismentului, persoanele care ar putea fi vizate includ deținători de autorizații de securitate, cadre universitare și angajați ai centrelor de analiză și cercetare.

Ministrul britanic al Securității, Dan Jarvis, a declarat:

„Îi îndemn pe toți angajații guvernamentali și militari să urmeze recomandările Autorității Naționale pentru Securitate de Protecție pentru a identifica semnele unei posibile țintiri online și pentru a evita compromiterea, chiar și involuntară, a securității noastre.

Am luat măsuri ferme pentru a ne apăra țara și vom continua să combatem acțiunile ostile provenite din partea mai multor state, inclusiv China. Mai multe cazuri recente demonstrează eficiența instrumentelor de care dispunem pentru a-i aduce în fața justiției pe cei care acționează în numele unui stat străin.”

Spionii chinezi publică anunțuri false de angajare online și conving funcționari străini să divulge secrete, contra cost

Buletinul Five Eyes arată că agenții chinezi publică anunțuri false de angajare online, după care analizează CV-urile candidaților pentru a identifica persoanele care ar putea fi exploatate.

Ulterior, sunt organizate interviuri virtuale pentru a stabili dacă aceștia au acces la domenii de interes strategic, precum contacte guvernamentale sau activități militare.

În etapa finală, candidaților li se solicită să redacteze rapoarte de probă pe teme precum relațiile internaționale ale Chinei sau domeniul apărării.

Persoanele recrutate sunt apoi plătite cu până la 1.000 de dolari pentru fiecare raport, prin intermediul unor platforme de plată online.

„Ai putea crede că este o ofertă autentică primită pe LinkedIn”

În noiembrie, Dan Jarvis a declarat că MI5 a identificat două profiluri de LinkedIn utilizate în numele Ministerului Securității Statului din China (MSS).

Profilurile erau asociate unor persoane prezentate drept Amanda Qiu și Shirly Shen. Simon Whelband, cercetător pentru deputatul conservator Neil O'Brien, a afirmat că a fost contactat de unul dintre aceste conturi.

El a spus că mesajul era redactat într-o engleză slabă și includea o ofertă de muncă.

Neil O'Brien a declarat pentru BBC:

„Dacă ești mai la început de carieră, nu știi neapărat la ce trebuie să fii atent. Ai putea crede că este o ofertă autentică primită pe LinkedIn.”

Investiție de 170 de milioane de lire sterline pentru modernizarea tehnologiei criptate, folosită în activitatea guvernamentală

Anul trecut, a fost anunțată o investiție de 170 de milioane de lire sterline pentru modernizarea tehnologiei criptate utilizate în activitatea guvernamentală, precum și introducerea unor noi măsuri de protecție împotriva criminalității cibernetice provenite din China.

În septembrie, un dosar care îi viza pe doi bărbați acuzați de spionaj în favoarea Chinei s-a prăbușit cu o săptămână înainte de începerea procesului.

Serviciul Procuraturii Coroanei (CPS) a explicat că dosarul nu a putut continua deoarece nu au putut fi obținute dovezi din partea guvernului care să facă referire la China ca la o amenințare la adresa securității naționale.