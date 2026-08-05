Noile reguli pentru promenada și Insula Lacul Morii au fost puse în dezbatere publică. Ce nu au voie să facă vizitatorii

3 minute de citit Publicat la 23:40 05 Aug 2026 Modificat la 23:43 05 Aug 2026

Atât promenada, cât și insula, rămân deschise pentru oricine, gratuit. Foto: Facebook/Primăria Sectorului 6

Noul regulament pentru promenada și Insula Lacul Morii a fost pus în dezbatere publică de Primăria Sectorului 6. Proiectul include interdicții pentru vizitatori, cum ar fi hrănirea animalelor fără stăpân sau scăldatul, dar și reguli privind circulația bicicletelor, trotinetelor electrice, alergatul și folosirea celor patru pontoane, potrivit Buletin de București.

„Obiectul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea normelor de conduită socială, a regulilor și a condițiilor privind accesul, ocuparea, exploatarea spațiilor și echipamentelor din zona de promenadă Lacul Morii și Insulei Lacul Morii”, scrie în regulamentul publicat de Primăria Sectorului 6.

Ce activități sunt interzise

Atât promenada, cât și insula, rămân deschise pentru oricine, gratuit. Accesul trebuie să se facă doar pe scări și rampe speciale, după caz, potrivit proiectului citat.

Regulamentul introduce mai multe restricții pentru vizitatori cum ar fi scăldatul, hrănirea animalelor fără stăpân sau utilizarea aparaturii audio, dacă prin aceasta se deranjează liniștea publică.

Iată lista activităților interzise:

utilizarea aparaturii audio, dacă prin aceasta se deranjează liniștea publică;

introducerea substanțelor periculoase, toxice, inflamabile sau a combustibilului, precum și a substanțelor explozive sau radioactive în toate zonele care fac obiectul prezentului regulament;

incendierea elementelor constitutive ale echipamentelor din zona de promenadă Lacul Morii şi a Insulei Lacul Morii, a coşurilor pentru gunoi, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetru;

vandalizarea spaţiilor care fac obiectul prezentului regulament prin zgâriere, scriere, vopsire, murdărire cu orice substanţă, demontare, mutare, rupere, distrugere a mobilierului urban (bănci, lampadare etc);

consumul de alcool sau de substanțe interzise;

distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, bordurilor, stâlpilor de iluminat;

aruncarea de ambalaje, hârtii, sticle, țigări, semințe, precum și de orice alte deșeuri;

aruncarea de ambalaje, hârtii, sticle, țigări, semințe, precum și de orice alte deșeuri; hrănirea animalelor fără stăpân;

scăldatul;

utilizarea pontoanelor în alte scopuri decât cele menționate anterior, este strict interzisă;

Reguli pentru biciclete și trotinete electrice

Plimbarea pe biciclete și trotinete electrice va fi permisă zilnic, între orele 00:00 şi 18:00, potrivit regulamentului.

„Accesul în zona de promenadă Lacul Morii cu biciclete și cu trotinete electrice va fi permis doar pe scările de la Str. Mehadia şi scările de la Parcul Crângaşi și pe la intrarea din Str. Cornului, urcarea şi coborârea făcându-se doar prin mers pe lângă bicicletă/trotinetă electrică”, scrie în proiectul citat.

În intervalul orar 18:00 – 00:00 se va utiliza de către bicicliști doar traseul semnalizat cu panouri informative de la baza digului Lacul Morii.

Copiii cu vârste între 3 și 8 ani se pot plimba cu bicicleta doar pe digul Lacul Morii și doar „în măsura în care nu afectează siguranța persoanelor”.

De asemenea, pe pista de alergare este interzisă circulația bicicletelor, circulația cu role, skateboarduri, scutere, etc. pe pista de alergare.

Totodată, cei care doresc să alerge în zona de promenadă Lacul Morii au voie doar pe pista special amenajată.

Noi reguli pentru folosirea pontoanelor

Primăria Sectorului 6 propune și noi reguli pentru cele patru pontoane de pe Insula Lacul Morii. Acestea vor putea fi utilizate doar pentru îmbarcarea și debarcarea ambarcațiunilor fără motor, precum caiace, canoe, bărci cu vâsle, hidrobiciclete sau ambarcațiuni de agrement compatibile.

Insula Lacul Morii are patru pontoane:

Pontonul nr. 1 (pescaj redus) – destinat exclusiv îmbarcării și debarcării caiacelor, canoei și ambarcațiunilor de tip dragon boat (VTK);

Pontonul nr. 2 (pescaj mediu) – destinat exclusiv îmbarcării și debarcării bărcilor cu vâsle și hidrobicicletelor;

Pontoanele nr. 3 și nr. 4 (pescaj mare) – destinate exclusiv îmbarcării și debarcării ambarcațiunilor de agrement și a altor ambarcațiuni compatibile;

Pontoanele vor fi accesibile numai persoanelor implicate în activități nautice, personalului de exploatare și persoanelor autorizate de administrator. Este interzis inclusiv pescuitul.

Iată regulile propuse de primărie:

accesul pe pontoane este permis exclusiv pentru operațiunile de îmbarcare și debarcare a ambarcațiunilor;

pontoanele nu sunt destinate promenadei, recreerii, staționării, pescuitului sau altor activități similare;

accesul este permis numai persoanelor implicate în activități nautice, personalului de exploatare și persoanelor autorizate de administrator;

copiii pot accesa pontoanele numai sub supravegherea permanentă a unui adult;

se va circula cu atenție, fără alergare sau comportamente care pot conduce la pierderea echilibrului;

se va circula cu atenție, fără alergare sau comportamente care pot conduce la pierderea echilibrului; este interzisă împingerea, joaca sau orice acțiune care poate pune în pericol siguranța celorlalți utilizatori;

este interzisă urcarea pe marginile pontoanelor, pe elementele structurale sau pe sistemele de acostare;

este interzisă săritura în apă de pe pontoane;

este interzisă pescuirea de pe pontoane;

este interzis accesul cu biciclete, trotinete, skateboarduri, role sau alte mijloace similare;

este interzisă staționarea inutilă pe pontoane sau ocuparea acestora în afara operațiunilor de îmbarcare și debarcare;

este interzisă blocarea căilor de acces către ambarcațiuni;

Ce se întâmplă cu spectacolele și evenimentele

Primăria Sectorului 6 a precizat, în acest regulament, că pentru organizarea de spectacole, evenimente în zona de promenadă Lacul Morii sau pe Insula Lacul Morii este necesară autorizarea în prealabil de la primărie.

Exercitarea oricăror activități comerciale este supusă autorizării prevăzută de lege, precum și pentru orice ofertă de servicii gratuite sau cu plată (distribuirea de pliante, propaganda, indiferent de formă).

Bucureștenii pot trimite observații sau propuneri pentru acest proiect în perioada în care se află în dezbatere publică.