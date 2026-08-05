Cum se face economie de energie în ministere. Bugetarii care lucrează la două calculatoare închid unul. S-au instalat lămpi de veghe

Imagine de pe holurile Ministerului Agriculturii. Foto: Captură Antena 3 CNN

Criza energetică aduce măsuri drastice în țările de pe cursul Dunării. Ungaria oprește transportul de marfă și trimite bugetarii să lucreze de acasă, iar Serbia lucrează la un plan de raționalizarea curentului. La București însă, economia se rezumă la câteva becuri stinse pe holurile ministerelor și funcționari care stau fără aer condiționat. Măsurile sunt însă insuficiente pentru a ne feri de criză, mai ales că Reactorul 2 de la Cernavodă funcționează la limită și poate fi oprit oricând.

„Astea sunt lămpi de veghe. În rest, până în partea cealaltă este beznă. Și merg angajații prin întuneric? Da, s-au obișnuit”, a fost discuția dintr Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN și Radu Timofti, directorul situațiilor de urgență al MADR.

În plină criză energetică, Guvernul le-a cerut ministerelor să reducă consumul de energie, mai ales pe timp de seară.

„Fac un apel către autoritățile locale și către toate instituțiile publice ca, în orele serii, să reducă activitățile care țin de clădiri și de iluminat”, a spus Ilie Bolojan, premierul demis al României, la declararea crizei.

La Ministerul Agriculturii, unde se consumau lunar 36.000 de kwh, adică la fel de mult ca într-un bloc cu patru scări, becurile s-au stins pentru a face economie.

„Închiderea luminilor pe hol. În birourile unde sunt colegi care au chiar și câte două calculatoare: unul este închis, iar pe celălalt se lucrează”, a explicat Radu Timofti.

La fel se întâmplă și la Ministerul Muncii. Lumina de pe holuri a fost stinsă, iar în anumite camere, aerele condiționate sunt scoase din priză.

„Eu am două monitoare la care lucrez. Unul dintre ele este stins, pentru că în această perioadă nu am nevoie să lucrez pe ambele”, a explicat purtătorul de cuvânt al Ministerului Muncii, Raul Giuglea.

Însă seara, când este și presiunea pe sistem, multe clădiri rămân luminate. De la Primăria Generală și cele de sector, până la Casa Poporului.

„Sediul Guvernului consumă anual 2.000 de megawați. Mai simplu spus, în fiecare lună, Palatul Victoria consumă la fel de multă energie cât 1.000 de apartamente din România. Ca măsură de reducere a consumului, Guvernul a decis să oprească, pe timpul serii, iluminatul arhitectural.

Aflată la doar câțiva kilometri de Guvern, Casa Poporului consumă și ea multă energie electrică. Mai exact, peste 14.000 de megawați pe an. Chiar și o reducere de 15% a consumului de energie ar diminua presiunea asupra consumului la nivel național, având în vedere că, pe timpul serii, România importă aproximativ 30% din necesarul de energie”, a explicat Georgiana Iuzic.

Și, în timp ce măsurile luate de România se rezuma la stingerea becului pe timp de seară, în alte state măsurile sunt mai drastice. Serbia lucrează la un plan pentru raționalizarea curentului, Bulgaria reduce cu 30% iluminatul stradal iar Ungaria suspendă transportul de marfă după ora 17:00, limitează viteza metroului și trimite bugetarii să lucreze de acasă pentru 3 zile.