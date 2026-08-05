Rusia anunță că a creat un sistem care bruiază Starlink prin „supraîncărcarea” sateliților

2 minute de citit Publicat la 23:17 05 Aug 2026 Modificat la 23:17 05 Aug 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Regimul de la Kremlin susține că a dezvoltat un nou sistem de război electronic conceput pentru a perturba comunicațiile Starlink prin bruiajul direct al sateliților, în locul atacării terminalelor de la sol, relatează techradar.com. Sistemul, denumit Volna Kupol Garant, direcționează semnale radio concentrate către sateliții Starlink și îi împiedică să recepționeze transmisiile utilizatorilor aflați în zona sa de acțiune. Oficialii ruși susțin că această metodă întrerupe temporar comunicațiile fără să avarieze fizic sateliții.

Volna Kupol Garant s-ar baza pe un semnal radio de înaltă frecvență, concentrat într-un fascicul îngust, diferit de cel folosit de sistemele convenționale de război electronic.

Potrivit oficialilor ruși, transmisia suprasolicită antenele de recepție ale sateliților Starlink, împiedicându-i temporar să detecteze semnalele trimise de terminalele aflate în zona afectată.

„Volna nu distruge fizic satelitul, dar, pe durata «iluminării», blochează capacitatea unui anumit satelit de a deservi terminalele de la sol”, a declarat Dmitri Kuziakin, proiectantul general al Centrului pentru Soluții Integrate pentru Drone.

Bruiarea ar continua și după încetarea transmisiei active, deoarece sateliții afectați ar avea nevoie de câteva minute suplimentare pentru a-și restabili capacitatea normală de comunicație.

Volna Kupol Garant generează interferențe pe opt benzi de transmisie Starlink, fiecare cu o lățime de 62,5 MHz, folosind un sistem de antene direcționale cu rețea fazată.

Kuziakin a declarat că sateliții Starlink orbitează la aproximativ 500 de kilometri deasupra Pământului și că sistemul cu rețea fazată a fost conceput pentru a bruia antenele lor de recepție.

Dispozitivul ar avea și capacitatea de a perturba sau chiar de a împiedica funcționarea unor aparate spațiale.

Construcție modulară pentru utilizare pe câmpul de luptă

Volna Kupol Garant este format din șase module montate pe remorci, fiecare prevăzut cu două antene orientabile pentru comunicații prin satelit, protejate de radomuri care permit trecerea undelor radio.

Configurația modulară ar permite menținerea antenelor pe remorci sau instalarea lor separat la sol, oferind mai multă flexibilitate în funcție de mediul operațional și de cerințele desfășurării.

Potrivit relatărilor, un sistem complet ar putea crea, prin interferențe direcționate în fascicule înguste, o zonă de bruiaj Starlink de până la 20 de kilometri pătrați. Sistemul ar putea îngreuna utilizarea comunicațiilor prin satelit în zonele afectate.

Dimensiunile considerabile ale instalației ar putea, însă, să o facă mult mai vizibilă pentru mijloacele de strângere a informațiilor electronice, deoarece numeroase antene expuse rămân active în timpul funcționării.

Această evoluție va provoca probabil îngrijorare în SUA și Ucraina, care analizează deja modul în care viitoarele conflicte s-ar putea extinde în spațiul cosmic.

Unele relatări sugerează că SUA au analizat posibilitatea de a controla ce state pot opera sateliți, o schimbare care, dacă s-ar concretiza, ar putea modifica evoluția conflictelor regionale.

Este probabil ca Rusia să își apere cu fermitate capacitățile spațiale, având în vedere rolul tot mai important al acestora în războiul modern.

Acestea sunt folosite pentru comunicații, culegerea de informații, navigație și operațiuni desfășurate cu sisteme militare fără pilot.

Până în prezent, existența și performanțele sistemului Volna Kupol Garant nu au fost confirmate independent, iar acesta nu ar fi fost încă folosit în război.