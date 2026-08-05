Al patrulea val de căldură în Italia: toate orașele mari vor fi sub Cod roșu de caniculă

Temperaturile au atins și 40 de grade Celsius în ultimele zile în unele zone din Italia. Foto: Getty Images

Italia se pregătește pentru cel de-al patrulea val de căldură din această vară. Toate cele 27 de orașe mari din țară, de la Trieste în nord la Palermo în sud, vor fi sub cel mai ridicat nivel de alertă de caniculă, relatează The Guardian.

Alerta roșie înseamnă că există o probabilitate mai mare de apariție a unei situații de urgență din cauza pericolului pentru sănătate pe care îl reprezintă temperaturile extreme prelungite pentru întreaga populație.

25 de orașe au fost sub cod roșu miercuri, iar încă două vor intra sub incidența alertei joi, a declarat ministrul Sănătății. Este pentru prima dată în acest an când toate cele 27 de orașe monitorizare de sistemul de supraveghere al cădurii din cadru Ministerului Sănătății au fost plasate sub nivelul maxim de alertă.

Orașele aflate sub incidența codului roșu sunt: Torino, Bolzano, Milano, Genova, Veneția, Verona, Trieste, Bologna, Florența, Perugia, Roma, Napoli, Ancona, Pescara, Bari, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo și Cagliari, precum și Catania, Messina, Brescia, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone și Civitavecchia.

4 oameni au murit în Italia din cauza căldurii extreme

Temperaturile s-au apropiat de 40 de grade Celsius în ultimele zile în unele zone din Italia. Autoritățile i-au sfătuit pe localnici să evite să iasă pe stradă între orele 11.00 și 18.00, să rămână la interior dacă este posibil și să bea cel puțin 1,5 litri de apă pe zi.

Alte recomandări includ evitarea băuturilor carbogazoase, a cafelei, alcoolului și meselor copioase, purtarea unor haine lejere. De asemenea, copiii și animalele nu trebuie să fie lăsați în mașini.

Căldura extremă, despre care oamenii de știință spun că este amplificată de criza climatică provocată de om, nu este prognozată să scadă în intensitate cel puțin o săptămână.

Europa s-a încălzit de aproximativ două ori mai repede decât media globală. Cel puțin patru oameni au murit în ultimele zilei din cauza căldurii, inclusiv un român de 19 ani și un tâmplar de 40 de ani. Ambii lucrau în zone industriale din regiunea Lombardia.

Secetă severă și în Italia

Valurile de căldură din acest an au agravat și seceta din Valea Padului, unde se află cel mai lung râu al Italiei, după o primăvară secetoasă. Peste 100 de localități din Piemont și Lombardia se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu apă, iar unele folosesc cisterne pentru a reface rezervele de apă potabilă.

Seceta pune presiune severă asupra agriculturii italiene. Fermierii spun că temperaturile extreme afectează și producțiile agricole.

Valurile de căldură au accelerat și coacerea strugurilor în unele zone, în timp ce producția de lapte a scăzut cu 10%, deoarece vacile de lapte mănâncă mai puțin din cauza stresului termic.

Lorenzo Giovannini, fizician specializat în fizica atmosferei la Universitatea din Trento, a declarat pentru agenția de presă Ansa că valurile de căldură din această vară sunt deja peste media anilor anteriori în ceea ce privește intensitatea și durata. El a spus că, deși este dificil de anticipat când va avea loc fiecare val de căldură, criza climatică le face „mai lungi și mai intense”.

Marile orașe turistice, precum Roma, încearcă să reducă impactul caniculei oferind acces gratuit la cinematografe și spații culturale dotate cu aer condiționat în cele mai fierbinți ore ale zilei și prelungind programul de vizitare al unor monumente, inclusiv Colosseumul și Panteonul, pentru a permite vizitele seara.