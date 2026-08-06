Donald Trump neagă că armata SUA rămâne fără muniții și spune că-i „vânează” pe cei care scurg informații

3 minute de citit Publicat la 22:29 06 Aug 2026 Modificat la 23:19 06 Aug 2026

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Getty Images

Donald Trump a negat informațiile conform cărora armata SUA suferă de pe urma unei penurii de muniții din cauza războiului din Iran și a promis, într-o postare pe rețelele sociale, că administrația sa îi va „vâna” pe cei suspectați că scurg informații și că-i va „pedepsi cu sentințe lungi la închisoare”, relatează BBC.

„SUA au cantități uriașe de «muniții» (ghilimele aparțin autorului), mai ales de anumite tipuri”, a scris Trump, joi dimineață.

„În plus, cantități mari sunt produse și livrate în SUA, după nevoi”, a adăugat el.

Trump și Pentagonul sunt chestionați cu privire la starea arsenalului armatei americane, în condițiile în care războiul din Iran intră în cea de-a șasea lună.

SUA și Iranul au continuat să facă schimb de focuri, în ciuda unor pauze limitate. Un acord de încetare a focului rămâne puțin probabil în perioada imediată.

Presa a scris amplu despre penuria de muniții

Administrația a încercat să îi asigure pe americani că stocurile de rachete sunt suficiente, chiar și după folosirea unor cantități uriașe de arme dificil de produs în timpul operațiunii militare cunoscute sub numele de „Operation Epic Fury” și al atacurilor reciproce desfășurate ulterior.

CBS News a relatat că Statele Unite au consumat o mare parte din stocul mondial de rachete de precizie cu rază lungă de acțiune în timpul războiului, citând două surse anonime care cunosc direct situația.

Între timp, WaPo a scris, miercuri seară, că Trump l-a confruntat săptămâna trecută pe secretarul apărării, Pete Hegseth, în legătură cu un posibil deficit de armament, citând, de asemenea, surse anonime.

„Cei care au divulgat aceste afirmații trădătoare sunt vânați”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social. „Vom cere pedepse îndelungate cu închisoarea!”

El a comentat direct relatarea publicației The Washington Post într-o postare ulterioară: „Cred cu adevărat că «relatările» lor false reprezintă trădare!”

„Sunt extrem de mulțumit de activitatea lui Pete Hegseth”, a mai scris Trump.

Dezastru pentru arsenalul armatei SUA

Informațiile exacte privind stocurile americane de rachete sunt secrete. De când a devenit secretar al apărării, Hegseth a încercat, de asemenea, să introducă reguli stricte care limitează informațiile pe care jurnaliștii le pot obține de la Pentagon.

Folosind date disponibile public, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), un centru de analiză specializat în securitate națională, a estimat că, la sfârșitul lunii iulie, SUA mai aveau între 759 și 827 de rachete Patriot, aproximativ o treime din cele 2.330 disponibile înainte de începerea conflictului.

CSIS estimează și că SUA au folosit până acum aproximativ 60% din rachetele interceptoare THAAD, destinate contracarării atacurilor, a declarat, miercuri, Mark Cancian, colonel în retragere al infanteriei marine și consilier principal al centrului.

SUA se confruntă cu cerere pentru armamentul său și în afara conflictului cu Iranul, ceea ce ar putea exercita o presiune suplimentară asupra stocurilor.

Guvernul american a furnizat Ucrainei un număr important de rachete Patriot de la invadarea țării de către Rusia, în 2022. Pe măsură ce stocurile americane scad însă, Cancian se așteaptă ca Pentagonul să le păstreze pentru propriile nevoi.

În timpul unei ședințe a guvernului desfășurate vineri, Trump le-a declarat jurnaliștilor că aprobarea recentei cereri a Ucrainei pentru rachete Patriot suplimentare ar reprezenta „un pas important”, dar că cele două țări „continuă să discute” despre această posibilitate.

În cazul multor arme moderne, finanțarea, plasarea comenzilor, producția și livrarea necesită perioade îndelungate, ceea ce face dificilă înlocuirea rapidă a munițiilor după folosirea lor.

Americanii neagă că ar fi o problemă

Administrația a susținut constant că SUA dispun de stocuri suficiente.

„Avem mult mai multă muniție decât oricine altcineva din lume și mult mai multă decât avem nevoie”, a declarat Trump luna trecută pentru WSJ. Hegseth a calificat, la rândul său, relatările despre un deficit de armament drept „o poveste fabricată”.

Administrația a spus, însă, și că accelerează producția, Hegseth afirmând că SUA lucrează rapid pentru fabricarea unui volum mai mare de armament.

Luna trecută, el a solicitat Senatului SUA fonduri de urgență în valoare totală de 87 de miliarde de dolari, echivalentul a 68 de miliarde de lire sterline, pentru plata militarilor și „refacerea rapidă a stocurilor de echipamente și muniții”.