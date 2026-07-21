Motivul pentru care Pentagonul i-ar ascunde lui Donald Trump deficitul de rachete al armatei SUA: "Veștile proaste nu se termină bine”

SUA și aliații săi au folosit peste 11.000 de muniții în primele 16 zile de război . Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, este presat să riposteze împotriva Iranului după moartea a trei militari americani în weekend. Însă, în administrația de la Casa Albă se răspândesc zvonuri conform cărora Pentagonul ascunde date despre o lipsă de rachete interceptoare, necesare pentru reluarea războiului. Există, de asemenea, sugestii că Administrația Trump nu vrea să știe despre amploarea deficitului.

A împărtăși „vești proaste sau realiste nu pare să se termine bine pentru nimeni”, a declarat o sursă din interiorul Forțelor Aeriene pentru The Telegraph. O alta a spus că o „cultură a tăcerii” îi cauzează probleme lui Pete Hegseth, secretarul american al apărării.

O analiză realizată de Institutul Regal al Serviciilor Unite din martie a calculat că SUA și aliații săi au folosit peste 11.000 de muniții în primele 16 zile de război și a prezis că mai sunt la o lună distanță de a rămâne fără armament critic.

SUA a lansat un val de atacuri

Domnul Trump a pus SUA pe picior de război în ultimele zile, sugerând că războiul împotriva Teheranului ar putea fi reluat cu mai multă ferocitate și la o scară mai mare decât înainte.

În urma morții a doi militari americani la o bază aeriană din Iordania și a unui al treilea în Irak, președintele a declarat luni: „De fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti pentru acea ucidere de nenumărate ori!”

SUA au atacat recent poduri în jurul orașului Bandar Abbas, unul dintre puținele porturi importante ale Iranului. Trump a amenințat în repetate rânduri că va ataca infrastructura civilă a Iranului, dar a renunțat la escaladare până acum.

Forțele americane și-au concentrat în mare măsură focul asupra țintelor iraniene de-a lungul coastei, dar după prăbușirea armistițiului săptămâna trecută, țintele s-au mutat în interiorul țării.

O sursă a declarat că Pentagonul era din ce în ce mai convins că modalitatea de a debloca strâmtoarea Ormuz era prin escaladarea conflictului și lovirea mai agresivă.

Masoud Pezeshkian, președintele iranian, a declarat luni că țara sa este angajată într-un „război la scară largă”, dar a pus sub semnul întrebării dacă SUA sunt pregătite să reia un conflict complet.

Un armistițiu a intrat în vigoare la începutul lunii aprilie și, deși a fost afectat de atacuri reciproce între SUA și Iran, a contribuit la conservarea stocurilor de muniții.

Teama de epurări domină vârful armatei SUA

Însă deficitul raportat ar submina orice încercare din partea SUA de a escalada situația și ar reprezenta un risc tot mai mare pentru trupele americane.

Ryan Brobst, de la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, a declarat că există îngrijorări deosebite cu privire la stocurile americane de interceptoare Terminal High Altitude Area Defence (Thaad) și rachete Patriot Advanced Capability-3 (Pac-3).

„Principalul efect al epuizării stocurilor de apărare aeriană și antirachetă este că vă asumați un risc mai mare pentru forțele vizate”, a spus el. „Așadar, de exemplu, ați lansa un interceptor către o rachetă care se apropie în loc de două interceptoare către o rachetă care se apropie, ceea ce ar reduce apoi probabilitatea ca aceasta să fie interceptată.”

Stocul de rachete Tomahawk și Thaad al armatei americane a scăzut vertiginos de la Operațiunea Epic Fury.

Proiecțiile Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale sugerează că va dura până în 2031 pentru a restabili stocurile de arme Tomahawk la nivelurile de dinainte de Epic Fury și până în 2029 pentru cele de arme Thaad.

Stocurile americane sunt un secret bine păzit în cadrul administrației, relativ puține persoane având acces la informații. Întrebarea care se ridică acum este dacă informațiile primite sunt complet reale.

O sursă a declarat pentru The Telegraph că o cultură a tăcerii s-a instalat, deoarece Hegseth și-a dobândit o reputație de epurare a membrilor superiori ai armatei.

„Mă întreb cât de sincer este Pentagonul cu Hegseth sau cu Casa Albă, deoarece veștile proaste, sau știrile realiste, nu par să se termine bine pentru nimeni”, a spus persoana respectivă.

„Toată lumea face tot posibilul pentru a menține [departamentul] funcționând cât mai eficient posibil, de dragul trupelor noastre, în ciuda factorului haos care ne stă deasupra – și, de asemenea, pentru a ne menține concentrați asupra acestui proces.”