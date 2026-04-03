SUA ar avea stocuri de muniție doar pentru opt zile într-un eventual război cu China, avertizează Palantir

Sankar a acordat merit Chinei pentru planificarea sa pe termen lung, susținând că a investit în reducerea decalajului dintre armata sa și cea a Americii. FOTO: SUA

Directorul tehnic al Palantir, Shyam Sankar, avertizează într-un interviu pentru Fox News, că SUA greșesc în ceea ce privește descurajarea militară. Potrivit acestuia, armata americană se bazează pe amenințarea reprezentată de stocurile sale mari de arme pentru a descuraja agresiunea, dar adevăratul avantaj este capacitatea de producție sau “capacitatea de a genera stocul”.

Sankar a susținut că inteligența artificială ar putea ajuta Statele Unite să-și reconstruiască puterea de producție, să-și depășească adversarii și să-și restabilească avantajul față de rivalii globali precum China. Pentru Sankar, conflictul din Ucraina este o dovadă că SUA „greșesc calculul descurajării”.

„Am crezut că stocul este cel care va oferi descurajare. Și ceea ce ne-a arătat Ucraina, pentru că am trecut prin 10 ani de producție în 10 săptămâni de lupte, este că, de fapt, e vorba despre capacitatea de a genera stocul. Este fabrica”, a spus el.

Sankar a susținut că, dacă ar avea loc o confruntare intensă împotriva Chinei, Statele Unite ar avea la îndemână arme pentru aproximativ opt zile. „Acest lucru nu sperie adversarul”, a spus el.

Sankar a indicat al Doilea Război Mondial ca exemplu în acest sens. Germania a reușit să construiască arme mai sofisticate decât America, dar în cantități mult mai mici, a spus el.

„În momentul de față, chinezii sunt cei mai buni la producția de masă. Și acum arătăm ca germanii.”

Dar dacă AI ar putea fi folosită „pentru a oferi muncitorilor americani superputeri”, a spus el, dezechilibrul ar putea fi corectat și America ar putea prelua din nou conducerea. El a susținut că China a făcut o eroare gravă în evaluarea sa conform căreia SUA este o națiune în declin.

„Lucrul numărul 1 în care greșește China este că subestimează spiritul american. În felul nostru de tradiție iudeo-creștină, începem prin a întoarce și celălalt obraz iar și iar. Dar la un moment dat, vom ceda.”

Sankar a spus că există lecții de învățat din postura militară a Chinei, dar cea mai importantă este recunoașterea faptului că inovația merge mână în mână cu productivitatea.

„Minciuna centrală a globalizării este că noi putem face inovația, iar alții vor face producția. Dar dacă faci asta suficient de mult timp, ceea ce realizezi este că ei își croiesc drum în sus”, a declarat el pentru Fox News Digital.

Simplu spus, Sankar a susținut că oamenii care construiesc o anumită tehnologie zi de zi sunt cei care vor descoperi unde există loc pentru o eficiență sporită și îmbunătățiri. Delocalizarea producției i-a privat pe americani de acest stimul, a spus el.

Sankar a acordat merit Chinei pentru planificarea sa pe termen lung, susținând că a investit în reducerea decalajului dintre armata sa și cea a Americii încă de la primul război din Golf. El a spus că China nu a încercat să ascundă aceste investiții, dar din cauza vitezei lente a progresului, SUA abia dacă le observă.

Prin urmare, inteligența artificială poate oferi Americii un avantaj încă o dată, deoarece China nu ar fi putut să îl prevadă. Sankar a pledat pentru relocarea dezvoltării industriale, dar nu doar în scopul aducerii proceselor de fabricație mecanice pe teritoriul american. El a afirmat că aceasta este cheia consolidării securității naționale și a spiritului de invenție al Americii.

Declarațiile sale vin în contextul în care forțele americane au lansat peste 850 de rachete de croazieră Tomahawk în doar patru săptămâni de război cu Iranul, consumând armele de precizie într-un ritm care a alarmat unii oficiali ai Pentagonului și a declanșat discuții interne despre cum să fie disponibile mai multe, au declarat persoane familiarizate cu situația pentru Washington Post.