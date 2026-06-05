Un bărbat a dat lovitura la loterie. A câștigat la „Milionar pe viață” și va încasa până la sfârșitul vieții o sumă mare, anual

Un bărbat a câștigat la loterie un premiu de 100.000 de dolari în fiecare an, pe viață FOTO: Getty Images

Un jucător norocos din statul american New Jersey a devenit peste noapte unul dintre marii câștigători ai loteriei, după ce un bilet cumpărat cu doar 5 dolari i-a adus un premiu de 100.000 de dolari anual, pe viață.

El poate să opteze și pentru un premiu unic, în valoare de 2,2 milioane de dolari, potrivit People.

Potrivit unui comunicat al Loteriei din New Jersey, câștigătorul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a achiziționat biletul de la o farmacie din comitatul Middlesex și a reușit să nimerească toate cele cinci numere extrase la jocul Millionaire for Life (Milionar pe viață) din 29 mai.

Numerele câștigătoare au fost 09, 25, 33, 35 și 42, iar bila specială Millionaire Ball a avut numărul 02. Deși nu a reușit să ghicească și bila bonus, premiul obținut îi oferă posibilitatea de a încasa 100.000 de dolari anual pentru tot restul vieții sau de a opta pentru plata integrală a sumei de 2,2 milioane de dolari.

Dacă ar fi nimerit și bila bonus, norocosul jucător ar fi câștigat premiul cel mare al loteriei care este de 1 milion de dolari pe an, pe viață, sau o plată unică în valoare de 18 milioane de dolari.

Jocul Millionaire for Life a fost lansat pe 22 februarie de Loteria din New Jersey în parteneriat cu alte 31 de state americane și cu Washington D.C. De atunci, extragerile au loc zilnic, iar biletele sunt disponibile la prețul de 5 dolari.

Un alt câștig uriaș, în California

Povestea câștigătorului din New Jersey vine la scurt timp după un alt succes spectaculos înregistrat în Statele Unite. Un bărbat din California, originar din Mexic, a câștigat 15 milioane de dolari cu un bilet răzuibil de tip Royal Jackpot Scratchers.

Fernando Ayala, care a emigrat în SUA la vârsta de 12 ani, a povestit că inițial a cumpărat un bilet cu numărul de serie terminat în 18 și a câștigat doar 40 de dolari. A doua zi s-a întors la magazin și a observat un alt bilet în aparat, cu numărul de serie terminat în 17. A decis să-l cumpere, iar alegerea s-a dovedit providențială, biletul aducându-i jackpotul de 15 milioane de dolari.

„Am simțit că biletul mă aștepta pe mine”, a declarat Ayala, care le-a mărturisit oficialilor loteriei că a avut o copilărie dificilă, muncind ani la rând pentru a-și câștiga existența.