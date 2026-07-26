Cel mai bogat rege din Africa numește o autostradă de 1.000 km prin deșert după Donald Trump. Reacția președintelui SUA

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Donald Trump a anunțat că Marocul va denumi în onoarea sa o autostradă lungă de 1.055 de kilometri, mulțumindu-i regelui țării africane și afirmând, într-o postare pe Truth Social însoțită de un videoclip de prezentare a noului drum, că este „o mare onoare”, relatează Forbes. Deocamdată sunt cunoscute puține alte detalii despre această decizie.

„Autostrada Președintele Donald J. Trump” se întinde pe o distanță de 1.055 de kilometri de-a lungul coastei Marocului, potrivit videoclipului distribuit de Trump, și leagă orașul Tiznit de Laayoune și Dakhla, ambele situate în teritoriul disputat al Saharei Occidentale, controlat de Maroc.

Președintele i-a mulțumit regelui Marocului, Mohammed al VI-lea, și a declarat că așteaptă cu nerăbdare „să parcurgă într-o zi întreaga lungime a acestei mărețe autostrăzi”.

În videoclip, i se mulțumește lui Trump pentru „curajul său istoric”. Președintele american a sprijinit, în trecut, acțiunile iredentiste ale Marocului asupra Saharei Occidentale, atât în 2025, cât și în timpul primului său mandat, deși aceasta este contestată în continuare de Frontul Polisario, care militează pentru independența teritoriului.

„Îi mulțumesc mult respectatului Mohammed al VI-lea, regele Marocului. Este o mare onoare! Aștept cu nerăbdare să parcurg într-o zi întreaga lungime a acestei mărețe autostrăzi, sper că în curând!”, este mesajul lui Trump pe Truth Social.

De la revenirea la putere în 2025, Trump și unii dintre aliații săi republicani au susținut în repetate rânduri ca numele și chipul său să apară pe proiecte de infrastructură, în denumirile unor locuri și organizații și chiar pe documente emise de autorități.

Cel mai notabil exemplu este Aeroportul Internațional Palm Beach, redenumit oficial, în iulie, „Aeroportul Internațional Președintele Donald J. Trump”.

Unii dintre susținătorii săi din Congres au propus și ca Aeroportul Internațional Dulles din Washington, D.C., precum și gara Penn Station din New York să poarte numele președintelui, însă niciuna dintre idei nu pare să fi avansat.

Trump este disperat ca numele și imaginea sa să apară pe diverse lucruri și a vorbit de mai multe ori inclusiv de dorința sa să fie imortalizat pe Muntele Rushmore, monumentul care înfățișează mai mulți președinți legendari ai SUA. Trump și-a pus forțat chipul pe monede comemorative emise cu ocazia împlinirii a 250 de ani de independență a SUA, precum și pe pașapoarte în ediție limitată și pe un permis de acces în parcurile naționale.

Ocupația marocană în Sahara Occidentală

Marocul ocupă cea mai mare parte a Saharei Occidentale din 1975 și se află într-un conflict înghețat cu Frontul Polisario, sprijinit de Algeria, care urmărește crearea unui stat independent în acest teritoriu.

Trump a recunoscut pentru prima dată, în 2020, revendicarea Marocului asupra Saharei Occidentale, ca parte a unui acord prin care Marocul a aderat la Acordurile Abraham, înțelegerea de referință care a normalizat relațiile dintre Israel și mai multe state arabe din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

În timpul celui de-al doilea mandat al său, administrația Trump a reafirmat în 2025 sprijinul SUA pentru revendicarea Marocului și a acceptat să încurajeze investitorii americani să finanțeze proiecte de infrastructură în teritoriu.

Marocul construiește la Dakhla un port de mare adâncime în valoare de un miliard de dolari, care apare în videoclipul distribuit de Trump.