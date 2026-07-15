SUA începe să bată o monedă nouă de un dolar, de aur, cu fața lui Donald Trump. Secretarul Trezoreriei a făcut anunțul

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a anunțat miercuri că Monetăria SUA va începe să bată o nouă monedă comemorativă de aur cu valoarea nominală de un dolar, dedicată marcării a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite.
Potrivit anunțului, moneda va fi emisă pentru a celebra moștenirea durabilă a libertății și va reprezenta „un simbol de durată al patriotismului american”.
Noua monedă îl va avea reprezentat pe președintele Donald Trump și, potrivit Trezoreriei SUA, va marca „forța valorilor americane și promisiunea unei națiuni dedicate păstrării libertății pentru toți”.
Anunțul face parte din pregătirile pentru aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite, care va fi celebrată în 2026 printr-o serie de evenimente și inițiative comemorative.
Deocamdată, Trezoreria SUA nu a oferit detalii privind tirajul, data exactă a emiterii sau caracteristicile tehnice ale noii monede.
As America commemorates 250 years of independence, the @usmint will begin striking this new $1 gold coin to honor the enduring legacy of liberty and a lasting symbol of patriotism. Featuring President Trump, it celebrates the strength of American values, and the promise of a… pic.twitter.com/PEMrsGqOEA— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 15, 2026