Ucraina a folosit pentru prima dată drone britanice cu reacție „Nyan” pentru atacuri în adâncul teritoriului rus

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Forțele armate ucrainene au folosit în ultimele șase luni drone britanice pentru atacuri cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei, lucru care nu se mai întâmplase până acum, au declarat pentru The Times surse din armata ucraineană.

Este vorba despre dronele cu reacție Nyan, dezvoltate de Callen-Lenz, o filială a BAE Systems, precum și despre drone cu rază mai lungă de acțiune produse de o altă companie britanică, al cărei nume nu este dezvăluit din motive de securitate. Aceste aparate au fost folosite, printre altele, în atacuri asupra rafinăriilor din Volgograd și Iaroslavl.

Sursele publicației afirmă că dronele s-au dovedit un instrument mai eficient pentru asemenea ținte decât rachetele britanice Storm Shadow furnizate Ucrainei în trecut. Acestea din urmă au o rază de acțiune de aproximativ 250 de kilometri, în timp ce unele dintre dronele primite pot parcurge aproape 1.000 de kilometri.

În plus, dronele pot fi produse relativ rapid, stocate în număr mare și lansate în grupuri numeroase, ceea ce permite suprasolicitarea apărării antiaeriene ruse. Costul lor variază între 50.000 și 100.000 de lire sterline, fiind considerabil mai ieftine decât multe rachete occidentale.

Nyan este o dronă de atac construită din fibră de carbon, cu o anvergură a aripilor de 2,9 metri și o rază de acțiune de peste 250 de kilometri. Cealaltă dronă britanică, al cărei nume nu a fost dezvăluit, este lansată cu ajutorul unei catapulte și poate parcurge peste 950 de kilometri.

O sursă militară ucraineană de rang înalt a declarat că forțele armate ucrainene folosesc în principal propriile drone, care au o rază de acțiune de până la 1.800 de kilometri, însă modelele britanice s-au comportat, de asemenea, foarte bine în atacurile la mare distanță.

Efectul strategic

Dronele furnizate de UK au fost folosite și pentru atacuri asupra teritoriilor ocupate. În aprilie, forțele armate ucrainene au lansat o dronă grea T-150, produsă de Malloy Aeronautics, asupra podului peste râul Konka, în partea regiunii Herson controlată de Rusia. A fost primul caz în care un asemenea obiectiv a fost distrus în condiții de luptă cu ajutorul unei drone.

Fostul director al departamentului britanic pentru operațiuni întrunite, mareșalul aerului Greg Bagwell, a declarat că folosirea dronelor britanice exercită o presiune suplimentară asupra Moscovei.

„Veniturile din petrol sunt atât de importante pentru economia rusă, încât aceste atacuri pot avea un efect strategic mult mai mare decât atacurile obișnuite cu rachete”, a explicat el.

O sursă de rang înalt din ministerul britanic al apărării a declarat că Rusia a încercat să țină țările occidentale sub presiune amenințând cu escaladarea în cazul unui sprijin militar activ pentru Ucraina.

Potrivit acesteia, folosirea dronelor britanice reprezintă un semnal transmis de Marea Britanie atât Rusiei, cât și aliaților, că „nu mai suntem atât de îngrijorați”.

În iunie, fostul ministru britanic al apărării, Dan Jarvis, a anunțat planuri de a furniza forțelor armate ucrainene, până la sfârșitul anului, cel puțin 150.000 de drone, precum și 350 de rachete antiaeriene și sisteme radar.

Valoarea dronelor era estimată la 500 de milioane de lire sterline, iar autoritățile britanice intenționau să acopere costul folosind active rusești înghețate.