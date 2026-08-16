Income Summer: A luat-o de la zero și a investit peste 4 milioane de euro în câteva luni. Pariul lui Răzvan Pascu

Răzvan Pascu este antreprenor, consultant și unul dintre cei mai cunoscuți specialiști români în turism premium și experiențe de călătorie. Foto: Antena 3 CNN

Răzvan Pascu a luat-o de la zero după despărțirea de un partener de afaceri, iar în doar câteva luni a investit peste 4 milioane de euro în propriul business. Antreprenorul și consultantul în turism vorbește, în episodul 4 Income Summer, despre decizia de a începe din nou, despre satisfacțiile care nu pot fi măsurate în bani și despre direcțiile în care vede viitorul.

Pentru el, motivația financiară nu poate fi punctul de plecare al unei afaceri. Banii apar atunci când lucrurile sunt făcute bine, când oamenii simt pasiunea din spatele unui proiect și, mai ales, când au încredere: „Motivația financiară vine după. Banii vin dacă tu faci lucrurile bine, dacă oamenii simt că faci lucrurile din plăcere și dacă ei se simt în siguranță.”

Cea mai importantă recompensă nu vine însă din cifre. Răzvan Pascu spune că niciun câștig nu poate înlocui momentul în care se întoarce la Aeroportul Otopeni alături de clienții săi, iar aceștia îi mulțumesc pentru una dintre cele mai frumoase vacanțe din viața lor.

Experiența acumulată în turism l-a făcut să vadă și mai clar problemele României. Țara are locuri spectaculoase și poate oferi experiențe greu de găsit în alte destinații, dar nu reușește întotdeauna să le transforme într-un produs turistic bine administrat.

„România are locuri extraordinar de frumoase, dar, din păcate, este administrată extrem de prost”, spune antreprenorul.

În opinia sa, turismului românesc îi lipsește înainte de toate un lucru aparent simplu: zâmbetul.

În Asia, turiștii sunt primiți cu bucurie de la recepția hotelului până la magazin, iar această atitudine poate conta la fel de mult ca infrastructura sau serviciile oferite. Există însă și exemple locale care arată ce se poate întâmpla atunci când o destinație știe cum să se poziționeze.

În Covasna, Harghita sau Mureș sunt organizate experiențe pentru oameni care au călătorit în toată lumea și care plătesc mii de lire pentru câteva zile petrecute în natură, călare, pe jos sau pictând florile din pădure.

Pentru Răzvan Pascu, succesul acestor proiecte demonstrează că turiștii nu caută doar lux, ci autenticitate, liniște și povești pe care nu le pot trăi oriunde.

Foto: Antena 3 CNN

Privirea sa merge însă dincolo de turismul românesc. Antreprenorul este convins că următoarele decenii vor aparține Asiei: „Din punctul meu de vedere, secolul acesta este secolul Asiei. Nu am nicio îndoială.”

Copiii lui învață chineza de trei ani, iar planurile sale includ școli de vară în China, unde cei mici să poată învăța despre inteligență artificială și despre tehnologiile care vor modela viitorul.

Povestea revenirii sale în business devine și un mesaj pentru tinerii care cred că nu pot reuși fără bani, relații sau un nume cunoscut.

Răzvan Pascu îi îndeamnă să nu aștepte ca altcineva să le ofere încrederea pe care nu și-o acordă singuri. „Nimeni nu te poate promova mai mult decât o poți face tu. Dacă tu nu ai încredere în tine, nimeni nu va avea mai multă încredere în tine.”

Iar atunci când apare teama de eșec, sfatul său este simplu: mai bine să regreți o decizie greșită decât să rămâi cu regretul că nu ai încercat deloc.

5 sezoane consecutive de Income Summer Edition

Income Summer Edition revine în 2026 cu al cincilea sezon consecutiv și cu șapte ediții speciale dedicate unor întâlniri esențiale despre leadership, antreprenoriat, societate și viitor. Într-o perioadă în care lumea traversează una dintre cele mai profunde transformări din ultimele decenii, seria propune un exercițiu de luciditate, experiență și inspirație.

Trăim într-o epocă marcată de războaie și tensiuni geopolitice, competiție economică globală, revoluția inteligenței artificiale, polarizare socială și o redefinire accelerată a relației dintre stat, economie și cetățean. În acest context, România se află, poate mai mult ca oricând, în fața unor alegeri fundamentale privind dezvoltarea, competitivitatea și propria identitate strategică.

Income Summer Edition 2026 aduce în prim-plan opt lideri, antreprenori, mentori și personalități care au construit, au greșit, s-au reinventat și au reușit. Sunt oameni care au traversat perioade de incertitudine, au luat decizii dificile și au înțeles că, în vremuri complicate, caracterul, viziunea și capacitatea de adaptare devin resurse strategice. Vorbim despre leadership autentic, despre eșec și reziliență, despre risc și oportunitate, despre România și locul său într-o lume aflată în schimbare.

Dar, mai ales, vorbim despre oameni și despre puterea lor de a transforma crizele în șanse și incertitudinea în direcție. Income Summer Edition 2026 nu este doar o serie de interviuri. Este o colecție de experiențe, lecții și perspective despre ceea ce înseamnă să construiești, să conduci și să mergi înainte atunci când lumea din jur pare să se schimbe mai repede decât oricând.

Răzvan Pascu este antreprenor, consultant și unul dintre cei mai cunoscuți specialiști români în turism premium și experiențe de călătorie. Fondator al NOZOMI Travel Society, a construit în ultimii ani una dintre cele mai respectate comunități dedicate călătoriilor personalizate și experiențelor exclusiviste. Speaker, mentor și creator de conținut, Răzvan Pascu promovează turismul ca instrument de dezvoltare personală, educație și înțelegere a schimbărilor economice, culturale și sociale globale.

Adrian Măniuțiu este jurnalist, antreprenor în comunicare, producător media și moderator de dezbateri economice și de politici publice. Născut la Cluj-Napoca, a studiat business și marketing în Germania, la Universitățile din Mannheim și Osnabrück, precum și în România, la Universitatea Babeș-Bolyai.

După experiențe în investiții și dezvoltare imobiliară, a fondat EM360 Group, un grup de comunicare și producție media specializat în strategie, marketing, reputație și afaceri publice. Din 2012 este realizatorul emisiunii INCOME la Antena 3 CNN, iar din 2020 realizează rubrica permanentă de educație financiară din cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, la Antena 1.

În 2019 a lansat EM360 Studio, dedicat producțiilor premium de business și leadership. Din 2025 este Trade Ambassador onorific al Comisiei Europene, iar în 2026 a realizat, împreună cu Invictus România și Statul Major al Apărării, documentarul „Eu sunt Invictus”, dedicat militarilor români răniți în teatrele de operații.

Activitatea sa se desfășoară la intersecția dintre jurnalism, business și comunicare, având ca principale teme economia, leadershipul, tehnologia și transformările care modelează societatea contemporană. În ultimii ani, și-a concentrat activitatea asupra modului în care aceste schimbări influențează dezvoltarea României într-un context european și global, contribuind la consolidarea unei voci echilibrate și constructive a mediului de afaceri românesc în dezbaterea publică