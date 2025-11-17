Cum recunoști phishing-ul înainte să-ți fure datele personale și bancare. Explicațiile experților ARB

Atunci când un dispozitiv este furat, infractorii trebuie să găsească modalități de a debloca telefonul pentru a accesa date sensibile. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Ramona Rusu, președintele Comisiei Antifraudă a Asociației Române a Băncilor (ARB), a vorbit în cadrul emisiunii Income Magazine de la Antena 3 CNN despre creșterea tentativelor de fraudă telefonică și online și despre cum se pot proteja românii de escrocherii. Ea a explicat principalele tipologii de fraude și pașii pe care trebuie să îi urmeze cei care devin victime ale acestor capcane.

Potrivit acesteia, „tipologiile de fraudă sunt într-o dinamică permanentă.”



„Astăzi, când vorbim, într-adevăr, cu preponderență întâlnim fraude de genul investment scheme, frauda cu investiții, spoofing, impersonarea numerelor de telefon și phishing, furtul de date”, a declarat aceasta.

De asemenea, ea a mai subliniat faptul că escrocii pot suna cu un număr real pentru a părea credibili și cer verificarea datelor personale sau completarea unor formulare online. În astfel de cazuri, ea recomandă să nu furnizăm datele cerute și să verificăm imediat autenticitatea apelului prin contactarea directă a băncii.

„În astfel de situații, așa cum am menționat la început, accentul nu părea a fi din România, este un red flag, un semnal de alarmă că trebuie să fim vigilenți și să verificăm dacă într-adevăr apelul este de la o persoană legitimă, așa cum se prezintă - un reprezentant al unei instituții bancare sau al unei autorități. Pentru că, pe tipologia de fraudă spoofing, este posibil să fim sunați și să ni se comunice că ni s-au furat datele și că în numele nostru s-a contractat un credit. În acest caz, trebuie să mergem la bancă, deoarece pe acest flux este implicat și un organism precum DIICOT sau Inspectoratul General al Poliției Române. Astfel, trebuie să colaborăm cu ancheta, să mergem la bancă și să retragem creditul sau să securizăm banii, de exemplu, să-i depunem într-un ATM bitcoin”, a mai declarat Ramona Rusu.

Ea a vorbit și despre situația în care am căzut în capcana escrocilor și ce măsuri trebuie să luăm.

Potrivit acesteia, primul pas recomandat este să sunăm la bancă pentru a cere blocarea produselor și serviciilor bancare implicate și verificarea tranzacțiilor efectuate.

„Primul pas: contactăm banca unde avem produse și servicii. Putem apela call center-ul folosind numărul de telefon afișat pe site-ul instituției. Intrăm pe site-ul băncii și vedem care sunt canalele de comunicare imediate - fie call center, fie ne prezentăm într-o unitate teritorială și explicăm exact situația. Astfel, reprezentantul bancar poate lua măsuri imediate.

Al doilea pas, foarte important, este să contactăm autoritățile, pentru că la acest nivel se poate derula o investigație corespunzătoare evenimentului raportat.”

Ramona Rusu a atras atenția și asupra fraudelor care folosesc inteligența artificială pentru a crea videoclipuri cu persoane cunoscute, promovând investiții false.

„Desigur, este foarte bine să investim, însă trebuie să o facem în mod sigur. Dacă cineva se prezintă ca fiind broker și ne oferă suport tehnic pentru tranzacții, trebuie să fim atenți la ce date ni se solicită și cum ni se solicită să efectuăm tranzacțiile. Dacă ni se spune că putem achiziționa acțiuni la companii cunoscute, iar numele din spațiul public sunt folosite pentru credibilitate, trebuie să fim precauți. Aplicația prezentată ca fiind de tranzacționare poate fi, de fapt, un remote control ce permite accesul la telefonul nostru și la mesajele de la Internet Banking, Mobile Banking și codurile de autorizare a tranzacției.

Deci, dacă ni se cere să instalăm aplicații pe telefonul mobil de la o persoană necunoscută, nu procedăm în niciun caz. Vrem să investim? Foarte bine, dar folosim doar canale legitime și informații verificate, nu pe cele oferite de persoane necunoscute”, a încheiat Ramona Rusu, președintele Comisiei Antifraudă a Asociației Române a Băncilor (ARB).