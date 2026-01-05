„Mineralele noastre ar putea fi folosite pentru a ne anexa”. De ce canadienii resping mineritul american

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Regiunea Outaouais, situată la marginea vestică a provinciei Quebec, este cunoscută pentru miile de lacuri, pădurile întinse și zonele umede vaste. Tot aici se află și o zonă împădurită numită La Petite-Nation, care, deși se află relativ aproape de orașele Montreal și Ottawa, a rămas până acum în mare parte neatinsă, relatează The Guardian.

Acest lucru urmează însă să se schimbe odată cu apariția unei mine controversate de grafit, finanțată de Pentagon.

Compania Lomiko Metals, cu sediul în Columbia Britanică, intenționează să construiască o mină de grafit la suprafață în La Petite-Nation. Odată devenită operațională, mina ar urma să producă 100.000 de tone de grafit anual, timp de 15 ani.

De când proiectul a fost anunțat, în urmă cu opt ani, mulți locuitori s-au opus acestuia, invocând îngrijorări legate de mediu și temeri că mina va afecta economia locală, tot mai orientată spre ecoturism. Minele de grafit la suprafață generează emisii de praf care pot polua aerul și apa.

Opoziția a devenit mult mai puternică odată cu implicarea Statelor Unite.

„La început, proiectul ne-a fost prezentat ca unul verde, legat de tranziția energetică”, a declarat Louis St-Hilaire, președintele Grupului pentru Protecția Lacurilor din La Petite-Nation, o coaliție formată din 10 asociații locale care se opun minei. Deși exista reticență față de proiect, locuitorii înțelegeau și importanța grafitului pentru producerea bateriilor litiu-ion.

În 2024, Pentagonul a anunțat că va investi 8,3 milioane de dolari în proiect, prin programul de investiții prevăzut de Defense Production Act, care urmărește asigurarea resurselor necesare pentru apărarea națională.

Anunțul a venit în paralel cu un grant de 20 de milioane de dolari pentru construirea unei rafinării de cobalt în Ontario – prima investiție majoră de acest tip de la al Doilea Război Mondial – și cu 6,4 milioane de dolari pentru un proiect de bismut și cobalt în Teritoriile de Nord-Vest.

„Dintr-odată, principalul mare investitor este armata americană, care are nevoie de foarte mult grafit”, a spus St-Hilaire. „Iar asta îi face pe oameni să își dorească și mai puțin acest proiect”.

David Pharand, primarul localității Duhamel, una dintre comunitățile din apropierea minei, a declarat: „Este ca David împotriva lui Goliat. Credeam că este o cauză pierdută, dar implicarea armatei i-a făcut pe locuitori să fie și mai hotărâți să oprească mina”.

În august 2025, un referendum a arătat că 95% dintre locuitorii comunităților din jurul minei se opun proiectului.

Implicarea SUA în proiect vine în contextul în care Washingtonul încearcă să își reducă dependența de China pentru mineralele critice, a explicat Ben Steinberg, purtător de cuvânt al Battery Materials & Technology Coalition, o organizație din industrie.

Armata are nevoie de grafit nu doar pentru producerea bateriilor, ci și pentru componente militare care trebuie să reziste la temperaturi extreme și uzură. Cea mai mare parte a grafitului, atât natural, cât și sintetic, este produsă în China.

„China are capacitatea de a suprima și manipula piața grafitului”, a spus Steinberg. „De aceea avem tot interesul din lume să colaborăm, Statele Unite și Canada, pentru a exploata această resursă și a o folosi pentru toate aceste scopuri importante”.

Relația dintre Canada și Statele Unite a devenit însă mult mai tensionată față de momentul în care finanțarea a fost anunțată de administrația Biden. Canadienii nu au uitat amenințările lui Donald Trump de a transforma țara în cel de-al 51-lea stat american.

Pentru Jean-François Desmarais, unul dintre liderii mișcării de opoziție față de mină, ideea ca armata americană să exploateze resursele Canadei este profund ironică.

„Vin să ne ia mineralele ca să le pună în armele lor, ca să ne anexeze?”, se întreabă el.

Nu este clar cum vor afecta disputele comerciale în curs dintre Canada și Statele Unite colaborările din domeniul minier. Administrația Trump s-a îndepărtat și de prioritizarea energiei regenerabile, deși Steinberg spune că nu crede că acest lucru va influența finanțarea Pentagonului.

„Când vine vorba de minerale critice, majoritatea proiectelor demarate în timpul administrației Biden vor continua, dacă sunt viabile”, a spus el.

În ciuda opoziției locale, proiectul minei continuă. Deși guvernul provincial a declarat că nu va finanța proiectul din cauza lipsei acceptării sociale, guvernul federal nu a dat semne că și-ar retrage sprijinul financiar. Lomiko Metals a început deja procesarea probelor extrase din zonă.

Între timp, comunitățile locale lucrează la proiecte alternative, axate pe dezvoltare durabilă.

„Avem aici o rezervație naturală și un parc provincial, iar numărul vizitatorilor crește de la an la an”, a spus Pharand. „Cred că mulți nu înțeleg de ce am afecta această creștere pentru o mină care va rămâne fără resurse peste 15 ani”.

Lomiko Metals nu a răspuns solicitărilor de a comenta.