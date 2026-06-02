Avertismentul șefului armatei franceze, lansat în spatele ușilor închise: O altă țară va deveni principala putere militară a Europei

Șeful Statului Major al Apărării din Franța, generalul Fabien Mandon, avertizează că armata franceză rămâne în urmă în ceea ce privește producția de armament. „Nu am atins încă nivelul necesar pentru a răspunde pe deplin provocărilor care urmează”, a declarat Mandon despre dimensiunea armatei franceze, într-o ședință cu ușile închise a Senatului, potrivit Politico.

Șeful apărării s-a întâlnit cu senatorii în aprilie și mai, iar în cadrul audierilor — care în mod normal sunt confidențiale — a subliniat că există un risc real ca Germania să depășească Franța în calitate de principală putere militară a Europei, spunând public ceea ce cercurile de apărare franceze discută de luni de zile.

„Am putea rămâne în urmă. Dacă Germania continuă în acest ritm, în cinci ani argumentul că avem experiență operațională și o anumită cultură nu va mai sta în picioare”, a spus generalul francez. „Pentru americani, Germania devine treptat reperul european.”

Până în 2029, Germania este așteptată să cheltuiască 153 de miliarde de euro anual pentru apărare, adică aproximativ 3,5% din PIB — cea mai ambițioasă expansiune militară de la reunificare. Franța, în comparație, își propune să ajungă la aproximativ 76,3 miliarde de euro până în 2030.

Mandon a făcut aceste declarații în timpul audierilor privind legea actualizată de planificare militară a Franței, care prevede alocarea a încă 36 de miliarde de euro pentru apărare până în 2030, dar nu include achiziții suplimentare de aeronave sau nave militare.

Avertisment privind un conflict cu Rusia

Deși Adunarea Națională a susținut în linii mari textul guvernului, Senatul cere mai mulți bani și mai mult echipament militar. Senatorii votează proiectul în această săptămână.

„Legea actualizată de planificare militară reprezintă un pas către mai multă rigoare, profunzime și coerență, dar nu am ajuns încă la modelul potrivit”, a declarat șeful Statului Major al Apărării în fața comisiei de afaceri externe și apărare a Senatului. „Pentru a-l atinge, decizia trebuie să fie una politică.”

Mandon a prezentat provocările cu care se confruntă Franța. În urmă cu opt luni, el le-a spus parlamentarilor că pregătește armata franceză pentru un „șoc” cu Rusia în următorii trei-patru ani.

Generalul francez a lăudat capacitatea armatei de a desfășura rapid trupe și echipamente militare în diverse regiuni, de la Groenlanda la Orientul Mijlociu, dar a evidențiat și problemele existente.

El a spus că forțele aeriene sunt prea mici. Deși premierul Sébastien Lecornu și președintele Emmanuel Macron au promis inițial 30 de avioane de luptă Rafale suplimentare, legea de planificare militară nu prevede achiziția unor noi aeronave.

Pentru a compensa, Mandon — el însuși pilot — a declarat că șeful Forțelor Aeriene, generalul Jérôme Bellanger, ar putea crea rapid o escadrilă de drone cu rază de acțiune de 3.000 de kilometri, capabile să transporte încărcături explozive de 200 până la 400 de kilograme.

Șeful armatei a evidențiat și problemele din producția de apărare, la aproape patru ani după ce Macron a cerut companiilor franceze să treacă la o „economie de război”.

„Nu sunt mulțumit de nivelul actual al producției și cred că insuficiența acesteia reprezintă o amenințare la adresa apărării naționale”, le-a spus Mandon senatorilor. „Companiile noastre sunt capabile să producă arme remarcabile, de înaltă tehnologie, dar nu știu să le fabrice rapid și la costuri reduse.”

El a criticat explicit producătorul european de rachete MBDA, recunoscând că fabrica funcționează 24 de ore din 24, dar considerând totuși că numărul liniilor de producție este insuficient.

În timp ce senatorii au susținut că majorarea bugetului de apărare nu este suficientă, Mandon a răspuns că orice creștere majoră va trebui decisă de următorul președinte.

Macron, un susținător ferm al creșterii bugetelor militare și al integrării strânse în NATO, se află în ultimul an de mandat. Succesorul său va fi ales anul viitor, iar noul președinte va trebui să găsească fonduri pentru armată într-un context al finanțelor publice franceze tot mai tensionate.