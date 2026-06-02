Volodimir Zelenski îi cere lui Trump noi interceptoare Patriot, după atacul devastator al rușilor

Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump să trimită noi rachete Patriot Ucrainei, după atacul devastator lansat de ruși noaptea trecută, relatează The Guardian. Atacul a dus la moartea a 18 oameni și rănirea altor zeci.

Rusia a lansat 73 de rachete și 656 drone împotriva Ucrainei, peste noapte, conform aviației ucrainene. Inclusiv șapte rachete Țirkon au fost folosite pentru bombardamente. Principalele ținte au fost Kievul, orașele centrale Dnipro și Zaporijia și orașele estice Poltava și Harkiv.

Explozii puternice au zguduit capitala ucraineană, iar locuitorii s-au adăpostit în subsoluri, pe coridoare și în stații de metrou. Cel puțin trei copii au fost uciși în aceste atacuri ale rușilor.

Patriot, vitale pentru Ucraina

„Un atac de amploare și o declarație complet transparentă din partea Rusiei”, a scris Zelenski pe rețelele sociale. „Dacă Ucraina nu este protejată de bombardamente cu rachete balistice și alte tipuri de rachete, aceste atacuri vor continua”.

„Europa are nevoie de propriile rachete antibalistice pentru ca acest război să se poată încheia, în sfârșit. Și avem, fără îndoială, nevoie de ajutorul Statelor Unite pentru livrarea unor rachete precum cele pentru sistemele Patriot. Contăm pe sprijinul partenerilor noștri și pe răspunsuri eficiente la atacul de astăzi”, a adăugat el.

Președintele Ucrainei a avertizat în repetate rânduri că Kievul rămâne fără interceptoarea Patriot, singurul sistem de apărare anti-aeriană capabil să oprească rachetele balistice inamice care se deplasează cu viteză foarte mare.

Săptămâna trecută, el a făcut un pas fără precedent și a trimis o scrisoare Casei Albe și Congresului în care a cerut asistență. Zelenski a descris sistemele Patriot drept un „instrument vital” pentru salvarea de vieți omenești. Rachetele balistice sunt „ultimul mare avantaj al Moscovei pe câmpul de luptă”, a spus el.

Până acum însă, administrația Trump a ignorat apelurile lui Zelenski, după ce sute de interceptori Patriot, echipamente rare și scumpe, au fost consumate în februarie în timpul războiului împotriva Iranului.

„Putin rămâne fără opțiuni”

Marți, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a spus că ultimele atacuri ale rușilor arată că Vladimir Putin rămâne fără opțiuni. În ultimele săptămâni, Ucraina a dus o campanie aeriană tot mai eficientă cu drone cu rază lungă, lovind rafinării și porturi din Rusia, precum și un coridor terestru crucial care leagă sudul ocupat al Ucrainei de Crimeea.

Sibiha a spus: „Putin este un criminal de război și un ratat care nu mai are nicio carte în afară de teroare. Moscova pierde pe câmpul de luptă. Niciun număr de rachete nu poate schimba asta”.

Cel puțin 12 oameni au fost uciși și 36 au fost răniți în Dnipro. Printre victime s-a numărat un salvator care a murit în al doilea atac al unei lovituri de tip „dublă lovitură”, când echipele de intervenție ajunseseră deja la locul primei explozii. Șase persoane erau date dispărute după ce blocul lor cu patru etaje s-a prăbușit peste ele, a spus Zelenski.

Guvernatorul regional, Oleksandr Hanja, a publicat pe rețelele sociale imagini cu clădiri rezidențiale grav avariate, vehicule carbonizate și un loc de joacă pentru copii distrus.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus că o presupusă lovitură cu rachetă asupra unui bloc de 24 de etaje a provocat o prăbușire, iar mai multe persoane ar fi prinse sub dărâmături. Alte clădiri, inclusiv un bloc de nouă etaje, au luat foc, a spus el.

„În districtul Obolon, mașinile ard după ce au fost lovite de epave de rachetă. Sunt incendii și în două zone deschise, inclusiv una în apropierea unei grădinițe”, a spus Kliciko.

În districtul Podilskii, etajele superioare ale unui bloc de nouă etaje au fost parțial avariate, iar mai multe persoane au rămas prinse sub dărâmături. Operațiunile de salvare erau în desfășurare în primele ore ale dimineții, chiar dacă alerta aeriană rămânea în vigoare.

Atacul sângeros al rușilor

Olena Dniprovska, 65 de ani, și soțul ei, Ievhen, 64 de ani, au fost răniți în apartamentul lor din districtul Podilskîi al Kievului în timpul atacului. „Am ieșit pe coridor cu telefonul și, înainte să înțeleg ce se întâmplă, totul mi-a căzut în cap, sticla, iar ușa a fost smulsă”, a declarat Dniprovska pentru Associated Press, cu urme de sânge uscat pe față și cu un bandaj în jurul bărbiei.

„Am fugit spre intrare și am început să-mi strig soțul din cameră, dar și el fusese aruncat de suflul exploziei”, a spus ea. „Acum nu mai am unde să locuiesc, apartamentul este complet distrus, nu mai are uși, ferestre, balcon. Poți păși direct din cameră în stradă.”

Electricitatea a fost întreruptă pentru 140.000 de locuitori ai capitalei, a transmis compania energetică DTEK pentru Reuters. Ulterior, compania a spus că echipele sale au restabilit alimentarea pentru 110.000 de locuitori și că doi dintre inginerii săi au fost răniți.

Luni, Zelenski repetase avertismentele privind un posibil atac major și le ceruse locuitorilor să acorde o atenție deosebită alertelor aeriene. „Avertismentele serviciilor de informații privind atacurile rusești rămân în vigoare. Este posibil un atac masiv, au pregătit unul”, a spus președintele Ucrainei în discursul său video de seară. „Apărătorii noștri sunt pregătiți 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, în cea mai mare măsură posibilă cu resursele disponibile în prezent”.

Săptămâna trecută, Rusia a spus că intenționează să lanseze „lovituri sistematice” asupra unor ținte din Kiev legate de armata ucraineană, precum și asupra centrelor de decizie, și i-a îndemnat pe străini să plece. Declarația a venit după un atac cu dronă asupra unui cămin din regiunea ucraineană Luhansk, aflată sub control rusesc, în care au fost uciși 21 de oameni. Ucraina a spus că a vizat un centru de comandă pentru drone.