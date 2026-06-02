Antena 3 CNN Externe Toate zborurile spre și dinspre Belgia au fost supendate: Controlorii de trafic aerian au intrat în grevă spontană

Toate zborurile spre și dinspre Belgia au fost supendate: Controlorii de trafic aerian au intrat în grevă spontană

Mia Lungu
<1 minut de citit Publicat la 15:29 02 Iun 2026 Modificat la 15:29 02 Iun 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
tabela orar zboruri curse aeriene anulate aeroport
Tabelă cu orarul zborurilor, într-un aeroport. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Traficul aerian către și dinspre Belgia a fost suspendat marți, de la ora 14:00, ca urmare a unei acțiuni industriale la Skeyes, potrivit companiei, transmite presa locală.

O grevă spontană a controlorilor de trafic, izbucnită în noaptea de luni spre marți, a dus la anularea a 30 de zboruri de pasageri pe Aeroportul Charleroi și a afectat aproximativ 40 de zboruri cargo pe aeroportul din Liège. Skeyes a confirmat că traficul va fi din nou oprit marți după-amiază.

Pe Brussels Airport, aproximativ 25 de zboruri de plecare au înregistrat întârzieri de una până la două ore, iar două zboruri cu destinația Zaventem au fost redirecționate către alte aeroporturi.

De asemenea, operațiunile cargo ale DHL de pe aeroportul din Bruxelles au fost perturbate.

Angajații protestează față de condițiile în care urmează să fie pusă în funcțiune viitorul turn de control digital din Namur, care este planificat să centralizeze operațiunile turnurilor de control de la aeroporturile din Liège și Charleroi începând de anul viitor.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: aeroporturi zboruri anulate intarzieri zboruri Belgia Bruxelles

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close