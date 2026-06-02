Cătălin Predoiu, la ziua DGA: Instituţia a contribuit la prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, le-a transmis, marţi, angajaţilor Direcţiei Generale Anticorupţie că activitatea lor demonstrează faptul că DGA a devenit o instituţie matură, o instituţie care are coerenţă, care ştie care îi este menirea şi încotro trebuie să meargă, notează Agerpres.

"Factorul uman rămâne cheia oricărui succes. De aceea, e important să fiţi în fiecare zi mai buni, să vă pregătiţi, să fiţi ambiţioşi faţă de propria dumneavoastră performanţă şi exigenţi în primul rând faţă de dumneavoastră", a afirmat ministrul la ceremonia organizată cu prilejul Zilei DGA, instituţie care marchează 21 de ani de activitate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În mesajul său, Cătălin Predoiu a evidenţiat, de asemenea, necesitatea concentrării eforturilor asupra combaterii faptelor grave de corupţie care pot afecta funcţionarea MAI, precum şi importanţa adaptării la noile tehnologii şi a cooperării interinstituţionale.

La finalul intervenţiei, ministrul a transmis felicitări întregului personal al DGA pentru activitatea desfăşurată şi pentru contribuţia la consolidarea integrităţii şi a încrederii publice în instituţiile statului.

"DGA marchează în acest an 21 de ani de activitate, perioadă în care a contribuit la prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, promovând valorile integrităţii, profesionalismului şi responsabilităţii instituţionale", se arată într-un comunicat al DGA.