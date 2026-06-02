Ca să ajungă din Italia în SUA, o persoană a schimbat 3 companii aeriene şi a trecut prin 5 aeroporturi. Cât a costat biletul

În iunie 2025, o persoană a călătorit la clasa economică, de la Cagliari, Italia, până la aeroportul Tri-Cities din Pasco, Washington folosind 3 companii aeriene şi 5 aeroporturi. Călătoria a durat 30 de ore şi a costat 1.404,51 dolari (plus taxele de aeroport).

În iunie 2025, a existat o singură persoană care a călătorit la clasa economică, de la Cagliari, Italia, la Aeroportul Tri-Cities din Pasco, Washington, via Roma Fiumicino, Paris-Charles de Gaulle și Seattle, zburând cu trei companii aeriene diferite (Aeroitalia, Air France și Delta Air Lines) timp de aproximativ 30 de ore.

Nu se știe ce a făcut în Statele Unite și nici dacă era bărbat sau femeie, italian sau american. Persoana respectivă a rezervat acest tip de itinerar, plătind 1.404,51 dolari (plus taxele de aeroport) la clasa economică, în ceea ce reprezintă cea mai bizară combinație de călătorie între Italia și Statele Unite.

Aceste date au reieşit dintr-o analiză realizată de Corriere della Sera pe baza cifrelor furnizate de baza de date statistică a Departamentului Transporturilor din SUA. Este, de asemenea, un exemplu perfect al modului în care lumea, în special datorită acordurilor comerciale dintre companiile aeriene (asocieri în participațiune, codeshare-uri, interline-uri, acorduri speciale de proratare), îți permite să ajungi la orice aeroport, chiar dacă în acest caz nu tocmai convenabil.

Analiza datelor de la Departamentul Transporturilor din SUA a arătat că majoritatea oamenilor au zburat fără escală între cele două țări, dar sute au fost nevoiți să facă până la trei escale.