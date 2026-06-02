„Suntem bogați!”: Un șofer de camion a găsit un obiect strălucitor în pământ și a dat lovitura vieții. Și-a plătit tot creditul la casă

Descoperirea lui Kevin Minto a fost vândută unui muzeu pentru 78.000 de lire. Foto: South West Heritage Trust

Kevin Minto, șofer de camion, fost militar și pasionat de căutări cu detectorul de metale, a făcut o descoperire neașteptată pe un câmp din Somerset, după ce a observat ceva care strălucea în pământ. Inițial a crezut că ar putea fi o monedă, poate interesantă, dar nimic ieșit din comun. Obiectul s-a dovedit însă a fi cu totul special: un inel roman din aur, de dimensiuni neobișnuite, lucrat cu mare finețe și încrustat cu o piatră gravată care o înfățișa pe zeița Victoria într-un car tras de doi cai, scrie The Guardian.

„E greu de explicat ce simți când găsești așa ceva”, a spus Minto. „Parcă m-a lovit un tren. La început am crezut că e o monedă, apoi o broșă, iar apoi mi-am dat seama că e un inel. Rămâi uimit. Unul dintre băieții cu care eram striga: ‘Suntem bogați, suntem bogați’.”

Achiziționat de un muzeu local pentru 78.000 de lire

Marți, South West Heritage Trust a anunțat că a cumpărat inelul, împreună cu un tezaur de 297 de monede romane descoperite în aceeași zonă, aproape de Ilminster, pentru suma de 78.000 de lire. Obiectele vor rămâne astfel în Somerset.

Descoperirea lui Kevin Minto a fost vândută unui muzeu pentru 78.000 de lire. Foto: South West Heritage Trust

„Mă bucur că va rămâne aici”, a spus Minto, în vârstă de 68 de ani, care s-a stabilit în Wiltshire după ce a părăsit armata și a început să caute cu detectorul ca hobby. „Mi se pare că așa e corect.”

El a precizat că banii au fost împărțiți cu proprietarul terenului, iar partea lui a fost împărțită la rândul ei cu prietenul cu care făcea echipă la căutări. Cu suma obținută și-a achitat ipoteca și a redus programul de lucru ca șofer de camion la patru zile pe săptămână.

O descoperire începută în 2017

Minto a găsit pentru prima dată monede romane în acea zonă în 2017 și a continuat să revină, descoperind noi piese împrăștiate pe o suprafață mare, cel mai probabil din cauza lucrărilor agricole.

„Monedele erau peste tot”, a spus el. Într-o altă ocazie a găsit chiar și un sicriu cu plumb. Inelul a fost descoperit ulterior, în 2018, însă plata pentru descoperire a fost finalizată abia recent.

„A durat foarte mult până s-au rezolvat toate”, a spus el. Situația a fost complicată și de faptul că descoperirea a avut loc în ziua unui eveniment de detectare organizat pentru veterani, ceea ce a dus la dispute privind drepturile asupra premiului. „Mă bucur că s-a terminat în sfârșit”.

Inelul e vechi de aproape 1.700 de ani

Specialiștii spun că inelul datează din jurul anului 297 d.Hr. și cântărește 48 de grame. South West Heritage Trust îl descrie ca pe o descoperire excepțională, atât prin dimensiuni, cât și prin nivelul artistic. Amal Khreisheh, curator senior în cadrul instituției, a explicat că piesa este „mare și grea, cu o execuție aurară elaborată și o piatră gravată realizată excepțional”.

„Deși există și alte exemple similare, combinația acestor elemente face din acest inel o piesă spectaculoasă, comparabilă doar cu descoperiri de pe continent”, a spus ea.

Descoperirea lui Kevin Minto a fost vândută unui muzeu pentru 78.000 de lire. Foto: South West Heritage Trust

Specialista a adăugat că inelul ar fi putut fi purtat la ocazii importante sau ar fi avut un rol ceremonial. Contrastul dintre designul simplu al gravurii și cantitatea mare de aur folosită este unul dintre elementele sale cele mai interesante.

Pe piatră se mai pot observa și astăzi urme de pământ roșiatic, iar cercetătorii analizează în continuare obiectul pentru a stabili dacă a fost realizat în Marea Britanie sau în altă parte a Imperiului Roman.

Descoperirea ajută și la înțelegerea perioadei de instabilitate din sud-vestul Angliei romane, între anii 286–296. Specialiștii cred că inelul ar fi fost îngropat în jurul anului 297, împreună cu monede și alte obiecte din ceramică și plumb.

Arheologii spun că în acea zonă au existat familii romane bogate și rute comerciale importante. Inelul ar fi putut aparține unui guvernator, unui negustor sau unui mare proprietar de teren.

Inelul va fi expus în următoarele luni în mai multe școli din regiune, iar în august va avea loc un eveniment dedicat descoperirii în orașul Ilminster. Ulterior, piesa va fi găzduită permanent la Muzeul Somerset din Taunton.

Între timp, Kevin Minto continuă să revină pe același câmp, convins că acolo ar putea fi încă și alte comori ascunse.