Rata inflației în Zona Euro a crescut la cel mai înalt nivel din ultimii trei ani. Majorarea ratei dobânzii de către BCE e inevitabilă

Rata anuală a inflaţiei în zona euro a urcat până la 3,2% în mai, de la 3% luna precedentă, potrivit unei estimări preliminare publicate marţi de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), scrie Financial Times. Piețele financiare sunt tot mai convinse că Banca Centrală Europeană va fi nevoită să înăsprească din nou politica monetară.

Este cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei începând din septembrie 2023. Este pentru a treia lună consecutiv în care creşterea preţurilor în zona euro depăşeşte ţinta pe termen mediu a BCE de 2%.

Această creştere accelerată a preţurilor, în linie cu previziunile analiştilor, este o consecinţă a războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat o explozie a preţurilor la petrol şi gaze în Europa, în ultimele trei luni.

Datele Eurostat arată că preţurile la energie în zona euro au înregistrat în mai un salt de 10,9% în ritm anual, faţă de un avans anual de 10,8% în aprilie. În schimb, preţurile la alimente, alcool şi ţigări au înregistrat o creştere de 2% luna trecută (faţă de un avans de 2,4% în aprilie).

De asemenea, inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, a crescut până la 2,5% în mai, de la un nivel de 2,2% în aprilie. Inflaţia de bază este indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Datele Eurostat consolidează argumentele în favoarea unei majorări a dobânzilor de către Banca Centrală Europeană (BCE) la reuniunea de politică monetară din iunie. Ar fi prima creştere din ultimii aproape trei ani, iar analiştii estimează că vor fi mai multe majorări de dobânzi anul acesta, pentru a ţine sub control efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra inflaţiei.

Estimarea publicată marţi de Eurostat este una preliminară, urmând ca o estimare revizuită, care să includă şi datele privind inflaţia în Uniunea Europeană, să fie dată publicităţii în data de 17 iunie.

Piețele financiare sunt tot mai convinse că Banca Centrală Europeană va fi nevoită să înăsprească din nou politica monetară, scrie Euronews.

Platforma de predicții Polymarket estimează în prezent o probabilitate de 97% ca BCE să majoreze cu 25 de puncte de bază rata dobânzii la facilitatea de depozit, la reuniunea Consiliului guvernatorilor de săptămâna viitoare.

Mai mulți economiști împărtășesc această opinie.

Bill Diviney, economist senior la ABN AMRO, se așteaptă, de asemenea, la majorări consecutive ale dobânzii la următoarele două ședințe. „Pentru o instituție care a renunțat la orientările ferme privind pașii viitori, acesta este cel mai clar semnal posibil că urmează o majorare a dobânzii”, a spus el, referindu-se la recentele declarații ale președintei BCE, Christine Lagarde.

Carsten Brzeski, șeful departamentului de macroeconomie globală de la ING, consideră că reuniunea din iunie seamănă tot mai mult cu o „majorare de asigurare”, menită să împiedice desprinderea așteptărilor inflaționiste de ținta băncii centrale. „Chiar dacă războiul din Orientul Mijlociu s-ar încheia mâine, efectele asupra inflației s-au produs deja”, a spus Brzeski. „Inflația a început deja să lovească economia zonei euro și va continua să o facă.”

O decizie dificilă pentru BCE

Joe Nellis, consilier economic la firma de contabilitate și consultanță MHA, spune că BCE se confruntă acum cu o alegere tot mai dificilă. „Având în vedere această creștere a inflației, este tot mai probabil ca BCE să majoreze dobânzile cu 0,25 puncte procentuale săptămâna viitoare”, a declarat Nellis.

Totuși, costurile mai mari de împrumut ar putea pune și mai multă presiune pe investițiile companiilor, pe cheltuielile gospodăriilor și pe guvernele cu datorii ridicate.

„BCE se află într-un echilibru dificil. Dobânzile mai mari vor adăuga presiune asupra companiilor care deja amână investițiile și asupra gospodăriilor afectate de creșterea ratelor la creditele ipotecare și de bugete tot mai tensionate”, a adăugat el.

Ruben Segura-Cayuela, economist la Bank of America, se așteaptă în continuare la două majorări de câte 0,25 puncte procentuale, în iunie și iulie, ceea ce ar duce rata dobânzii la depozite la 2,5%. El admite însă că datele economice mai slabe ar putea amâna a doua majorare până în septembrie.

Pentru piețele valutare, Enrique Díaz-Alvarez, economist-șef la firma de servicii financiare Ebury, spune că oficialii BCE au transmis suficient de clar intenția unei majorări în iunie, astfel încât puține lucruri ar mai putea schimba această decizie. În același timp, el vede un spațiu redus pentru noi înăspriri după scăderea prețurilor la energie și pe fondul apropierii Statelor Unite și Iranului de un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Euro nu s-a apreciat atât de mult pe cât ar fi sugerat scăderea prețurilor la energie, a mai spus el, fiind ținut pe loc de încrederea slabă a mediului de afaceri, vizibilă în indicii PMI.

Ce urmează după luna iunie

Marea dezbatere este dacă șocul provocat de energie va dispărea ca un episod temporar sau dacă perturbările din lanțurile de aprovizionare vor produce efecte secundare, exact scenariul de care BCE se teme cel mai mult.

Pentru BCE, decizia de săptămâna viitoare pare deja stabilită. Întrebarea mai dificilă este cât timp va continua înăsprirea politicii monetare după ce șocul de ofertă care a declanșat-o va începe să se reducă.