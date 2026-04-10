Europa trebuie să se pregătească pentru o creștere bruscă a inflației, avertizează șefa BCE: Prețul gazelor a crescut deja cu 40%

Christine Lagarde, președinta BCE, a avertizat că impactul economic al războiului din Iran va persista, deoarece este nevoie de timp pentru a restabili producția de energie în Golful Persic și pentru ca presiunile globale asupra ofertei să se diminueze. Ea a subliniat că BCE nu va ezita să acționeze pentru a se asigura că inflația revine la ținta de 2% a băncii centrale, potrivit nytimes.com.

Amenințarea unei inflații mai mari a cuprins Europa, o creștere bruscă a prețurilor și alte efecte economice ale războiului din Iran fiind așteptate să afecteze regiunea.

Deja, prețurile gazelor naturale în Europa, un important importator de combustibili, sunt cu aproximativ 40% mai mari decât erau la sfârșitul lunii februarie, înainte de atacurile americane și israeliene asupra Iranului.

Rata anuală a inflației pentru cele 21 de țări din zona euro a crescut la 2,5% în martie, de la 1,9% în februarie.

Investitorii pariază acum că Banca Centrală Europeană și Banca Angliei vor majora ratele dobânzilor în acest an, o schimbare semnificativă față de așteptările de dinainte de război, conform cărora acestea ar menține sau ar reduce ratele. Ambele bănci centrale își propun să mențină inflația la 2%.

Traderii pariază pe cel puțin două creșteri de un sfert de punct procentual ale ratei dobânzii de către BCE în acest an, prima posibil în această lună, conform piețelor futures.

De asemenea, traderii se așteaptă la una sau două creșteri ale ratei dobânzii de către Banca Angliei în 2026. Inflația din Marea Britanie era deja peste 3% înainte de conflict.

Banca Angliei se aștepta ca inflația să scadă substanțial în această lună, în parte din cauza măsurilor guvernamentale de reducere a facturilor la energie ale gospodăriilor. Dar, din cauza efectelor războiului, banca centrală a estimat că inflația va fi de aproximativ 3,5% în martie, cu o jumătate de punct procentual mai mare decât prognozase luna trecută și că va rămâne în jurul valorii de 3% în al treilea trimestru.

Prognozele privind creșterea inflației vin în contextul în care oficialii Uniunii Europene le cer guvernelor să evite măsuri excesive de sprijin pentru a compensa explozia prețurilor la energie și avertizează că șocul provocat de războiul cu Iranul s-ar putea transforma într-o criză fiscală.

Mai multe țări, inclusiv Italia, Polonia și Spania, au redus taxele pe carburanți, în timp ce altele au cerut relaxarea regulilor UE privind ajutorul de stat. Roma face, de asemenea, presiuni asupra Bruxelles-ului pentru a flexibiliza constrângerile fiscale, astfel încât capitalele să aibă o marjă mai mare de manevră.