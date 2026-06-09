Un aeroport din Europa se închide definitiv: Toate zborurile sunt deja anulate. Se transformă în fabrică și apar 30.000 de joburi noi

1 minut de citit Publicat la 15:26 09 Iun 2026 Modificat la 15:32 09 Iun 2026

Avion pe pista unui aeroport. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un aeroport din Europa își închide definitiv porțile, în această săptămână, după 90 de ani de activitate, transmite The Mirror.

Aeroportul Coventry, din Marea Britanie, urmează să se închidă permanent joi, 11 iunie, în contextul unor planuri de reconversie a terenului într-o unitate de energie verde, evaluată la mai multe miliarde de lire sterline.

Toate zborurile au fost anulate, acum o lună

Zborurile au fost oprite pe 9 mai, iar ultima zi oficială de funcționare a aeroportului va avea loc la finalul acestei săptămâni, potrivit Autorității Aviației Civile (CAA).

„Coventry Airport ne-a transmis notificarea oficială privind intenția de a închide definitiv aeroportul, cu efect din 11 iunie 2026”, a declarat anterior un purtător de cuvânt al CAA.

După închidere, amplasamentul urmează să fie transformat în Greenpower Park, un centru dedicat producției și reciclării bateriilor pentru vehicule electrice. Zona face parte din West Midlands Investment Zone, o inițiativă guvernamentală menită să dezvolte sectorul de producție al regiunii.

30.000 de locuri noi de muncă

Autoritățile estimează că proiectul ar putea genera peste 30.000 de locuri de muncă și ar putea atrage investiții private de până la 5,5 miliarde de lire sterline.

Aeroportul a fost construit inițial în 1936, sub numele de Baginton Aerodrome, și a servit ca bază RAF Baginton în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, fiind utilizat ca aerodrom militar pentru avioane de vânătoare. De-a lungul anilor, a găzduit transport de marfă, aeronave mici și unele zboruri comerciale ocazionale.

Aeroportul Coventry a fost și locul unei vizite papale în 1982, când Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat Marea Britanie, eveniment care a atras aproximativ 350.000 de persoane în zonă. Mulți localnici au reacționat la închidere, evocând istoria bogată a aeroportului și posibilele efecte asupra afacerilor locale și comunității.

În anii ’80, compania Hards Travel opera zboruri charter spre Spania, Franța și Italia de pe acest aeroport, iar din 2004 compania Thomsonfly a operat zboruri cu aeronave de pasageri. Din 2008 însă, aeroportul nu a mai avut zboruri comerciale de pasageri.