Orașul în care Putin are un palat a rămas fără benzină. Rușilor li se cere să meargă pe jos

Conform videoclipurilor, unii locuitori ai orașului și-au lăsat mașinile lângă benzinării și s-au plimbat timp de câteva ore. FOTO: Captură video/X

Autoritățile din Soci, stațiunea unde președintele rus Vladimir Putin are un palat, au îndemnat locuitorii și vizitatorii să economisească benzină și să limiteze utilizarea vehiculelor personale din cauza lipsei de combustibil la benzinării, potrivit themoscowtimes.com.

Comitetul executiv al orașului a anunțat marți că lanțurile de benzinării au impus restricții de aprovizionare cu combustibil din cauza „perturbărilor logistice ale aprovizionării”.

„Administrația orașului solicită locuitorilor și turiștilor din Soci să limiteze utilizarea vehiculelor personale ori de câte ori este posibil, pentru a reduce blocarea benzinăriilor și pentru a accelera revenirea la operațiuni normale”, au declarat oficialii, îndemnând la respectarea regulilor de circulație „în cazul în care se formează cozi la benzinării”.

Criză de combustibil în mai multe regiuni din Rusia

Viceprimarul orașului Soci, Veaceslav Bauer, a adăugat că locuitorii orașului ar trebui să utilizeze transportul public sau „să minimizeze pe cât posibil deplasările cu vehiculul privat”. Cu o zi înainte, primarul Andrei Proșunin, în urma unei întâlniri operative, a dat asigurări că „situația combustibilului din Soci rămâne sub control”. De luni, benzina era disponibilă la 38 din cele 58 de benzinării ale orașului.

Primarul a îndemnat, de asemenea, proprietarii de mașini să cumpere benzină și motorină „în funcție de necesitate și să nu creeze stres suplimentar”. Între timp, locuitorii orașului Soci postează activ pe rețelele sociale videoclipuri cu cozile la benzinării care se întind pe câțiva kilometri.

Conform videoclipurilor, unii locuitori ai orașului și-au lăsat mașinile lângă benzinării și s-au plimbat timp de câteva ore în timp ce așteptau la coadă. În unele cazuri, timpul de așteptare a ajuns la 12-13 ore. Pe rețelele de socializare, oamenii numesc situația o „apocalipsă a gazelor” și scriu că „criza a ajuns și la noi”. O abonată la canalul de Telegram al jurnalistului Alexander Plyuschev a scris pe 11 august că Soci a fost „fără benzină de două zile, la propriu”. „Oamenii stau la coadă timp de cinci ore în fața afișelor Rusia Unită [«Puterea stă în unitate»] - este cu adevărat unitate!”, a scris ea.

În urma unei noi serii de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești, cozile la benzinării s-au reluat în cel puțin 15 regiuni , după o perioadă de acalmie în iulie. Locuitorii din Krasnodar și Gelendzhik, pe lângă cei din Soci, se plâng de incapacitatea de a-și alimenta cu ușurință mașinile și de faptul că trebuie să petreacă ore întregi așteptând, deși guvernatorul Kubanului, Veniamin Kondratiev, a declarat pe 30 iulie că situația benzinei în regiune s-a stabilizat.

Probleme se întâmpină din nou și în regiunile Kaluga, Saratov, Smolensk, Rostov, Tambov, Tula, Ulyanovsk, Penza, Saratov, Riazan și Voronej, Bashkortostan, precum și în teritoriile Primorski și Krasnoiarsk. Locuitorii se confruntă cu limitări ale vânzărilor de benzină, lipsă de combustibil la unele benzinării și alte restricții.

De la începutul acestui an, Kievul a lansat cea mai amplă și susținută campanie aeriană împotriva Crimeii, vizând atât peninsula, cât și căile de transport terestre și maritime care o leagă de Rusia. Locuitorii se confruntă cu cele mai grave perturbări ale vieții de zi cu zi de la anexarea regiunii în 2014.