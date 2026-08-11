"Puterea reactorului se reduce treptat". Directorul centralei nucleare de la Cernavodă dezvăluie cum va fi oprită, de fapt, Unitatea 2

Procedura de repornire, atunci când nivelul Dunării o permite, este una standard, și durează între 24-48 de ore. Foto: Facebook/Nuclearelectrica

Romeo Urjan, directorul centralei nucleare de la Cernavodă, a explicat marți, la Antena 3 CNN, ce presupune efectiv oprirea Unității 2, în contextul secetei extreme care afectează în continuare debitul Dunării. Prin faptul că reactorul va fi oprit controlat, se va preveni stresul asupra centralei și asupra Sistemului Energetic Național, a explicat directorul centralei.

Acesta a mai precizat că Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă se va opri treptat pe parcursul zilei de joi și că o deconectare completă va avea loc în jurul prânzului:

"Noi am spus oprire controlată pentru a face distincția între oprire forțată sau oprire în caz de urgență. Nu oprim ca urmare a unor stimuli interni sau externi care ne forțează să o oprim. Este o decizie voluntară. Avem această reducere de putere controlată ca să reducem stresul la echipamentele interne ale centralei și stresul în sistemul energetic național. Sunt 700 MW care vor dispărea din sistem. Una e să ai o oprire forțată și să ai de la 100 putere la 0 în câteva secunde, cum este cazul unei opriri forțate, și alta este să o facem în câteva ore.

Procedura se va desfășura pe parcursul a câtorva ore. În jurul prânzului vom fi la putere 0 și deconectați de la sistemul energetic național. Vor interveni sistemele de control ale reactorului, inclusiv cu barele de control. Puterea reactorului se reduce treptat, nu este bruscă, până ajunge la 0".

Cât durează repornirea centralei

Procedura de repornire, atunci când nivelul Dunării o permite, este una standard, și durează între 24-48 de ore, a mai spus Romeo Urjan.

"O facem în fiecare an. Anual noi facem oprire planificată la Cernavodă a unui grup. Oprirea durează cam 30 de zile. Din punctul nostru de vedere, o oprire și o repornire sunt proceduri normale, standard. În general durează 24-48 de ore, depinde de starea de la care repornești, până când să fii reconectat la sistem și să produci energie în sistemul energetic".

Romeo Urjan a mai precizat că decizia opririi Unității 2 a centralei are legătură cu scăderea nivelului Dunării, dar și cu prognoza negativă:

"Unitatea 2 de la centrala de Cernavodă, în momentul de față, este în funcțiune în parametrii normali, fără probleme de funcționare. Decizia noastră de a opri joi, 13 august, la ora 7:00 dimineața, în mod controlat, este legată de nivelul în Dunăre și de prognoza de scădere. De la -230 cm, ajunge la -233 de cm pe 13 august. Asta se transformă într-un nivel de aspirație a pompelor de 1,85 m, care nu ne mai permite funcționarea în condiții normale. Nu vorbim de probleme de securitate nucleară, nu suntem în avarie, nu suntem în urgență. Pur și simplu oprim pentru că funcționarea la parametri nominali, producere 700 MW, nu mai este posibilă cu acest debit de răcire".

România s-ar putea confrunta, începând de miercuri, cu una dintre cele mai dificile perioade pentru Sistemul Energetic Național, dacă ambele reactoare de la Cernavodă vor fi oprite simultan. O analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI) estimează că, în serile caniculare, producția internă ar putea coborî la aproximativ 4.200–4.300 MW, în timp ce consumul ar putea depăși 8.000 MW, obligând România să se bazeze masiv pe importuri și pe reducerea de consum.