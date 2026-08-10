Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie

1 minut de citit Publicat la 16:40 10 Aug 2026 Modificat la 17:29 10 Aug 2026

Dacian Vonu, fostul șef de la Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara, dispărut de două zile, a fost găsit în viaţă. Sursa colaj foto: Poliţia Deva & Facebook/Poliţia Română

Fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de căutări. Polițiștii l-au localizat în Alba Iulia, după ce acesta plecase de acasă pe 7 august și nu mai revenise. Anchetatorii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care bărbatul a ajuns din Deva la Alba Iulia.

Autoritățile au anunțat că Dacian Vonu a fost identificat în municipiul Alba Iulia, duminică, 9 august, iar dispariția sa nu a avut legătură cu săvârșirea vreunei infracțiuni.

În vârstă de 54 de ani, fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara ar fi plecat voluntar de la adresa unde locuiește în Deva, vineri, 7 august, în jurul orei 19:00, au precizat poliţiştii. De atunci, Dacian Vonu nu a mai revenit și nu a fost localizat.

Potrivit IPJ Hunedoara, în urma verificărilor efectuate duminică, 9 august, oamenii legii au reușit să îl localizeze pe Dacian Vonu în gara din municipiul Alba Iulia.

"În urma verificărilor efectuate de polițiști, astăzi, în jurul orei 15:15, persoana căutată a fost reperată în gara din municipiul Alba Iulia, ulterior, plecând cu trenul în direcția municipiului Aiud", au transmis reprezentanții Poliției.

Dacian Vonu a fost găsit de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara în orașul Alba Iulia.

"Persoana în cauză a fost depistată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara pe raza municipiului Alba Iulia. Pe perioada dispariției, nu a fost victima niciunei infracțiuni", au mai precizat reprezentanții IPJ Hunedoara.

Polițiștii continuă activitățile specifice pentru clarificarea situației și stabilirea împrejurărilor în care bărbatul a ajuns în Alba Iulia.

Dacian Vonu este cunoscut în rândul polițiștilor hunedoreni, după ce a ocupat timp de mai mulți ani funcția de șef al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara.

El a intrat în Poliție în anul 2005, iar doi ani mai târziu a promovat în corpul ofițerilor. Ulterior, a ajuns comisar-șef și a condus Serviciul de Investigații Criminale, structură specializată în investigarea infracțiunilor grave, în special a celor comise cu violență.

În timpul carierei sale, fostul ofițer a fost recompensat de două ori cu titlul de "Polițistul anului" în cadrul IPJ Hunedoara, conform știrile transilvaniei.