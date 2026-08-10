UDMR susţine o "mare coaliţie" care să împiedice accesul extremiştilor la putere, spune Cseke Attila. Ce șanse dă unui guvern tehnocrat

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. Sursa foto: Hepta

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat luni că prima opţiune a UDMR pentru un guvern cu puteri depline este formarea unei "coaliţii mari", după modelul altor ţări, pentru a se împiedica accesul forțelor extremiste la guvernare.

Cseke a efectuat, luni, o vizită în judeţul Arad și a fost întrebat cum vede UDMR formarea rapidă a unui nou guvern.

"Trebuie mai puţine mesaje publice contondente şi mai mult dialog" între partidele pro-occidentale, a răspuns el.

"România are nevoie de un guvern cu puteri depline şi acest lucru trebuie să se întâmple cât mai rapid posibil. De trei luni şi jumătate avem un guvern interimar, avem miniştri interimari cu atribuţii limitate, iar acest lucru nu ajută în mute situaţii sau chiar împiedică luarea anumitor măsuri.

Noi credem că ar trebui luat modelul altor ţări, unde s-au format coaliţii mari, pentru a împiedica accesul extremei la guvernare.

Aceasta ar fi prima variantă: să se găsească o modalitate prin care, printr-un acord politic bazat şi pe reciprocitate - astfel încât să fie o succesiune de guverne de stânga, de dreapta, în ce ordine se convine - ca să se asigure guvernarea cu puteri depline în România", a adăugat ministrul.

Cseke Attila respinge ideea unui guvern tehnocrat

Întrebat dacă mai este posibil un guvern susţinut de toate partidele din vechea coaliţie, Cseke Attila a declarat că "întotdeauna există posibilitatea să ne aşezăm la masă, să discutăm şi să cădem de acord".

"Dialogul niciodată nu trebuie exclus, pentru că fără dialog, dacă doar dăm mesaje unii altora, mai greu să găseşti o majoritate. (...) În septembrie începe sesiunea parlamentară şi septembrie trebuie să ne găsească cu un guvern cu puteri depline", a argumentat el.

Cseke a respins ideea unui guvern tehnocrat, subliniind că acesta nu ar avea deloc reprezentare parlamentară.

"Atunci când un guvern tehnocrat vine în Parlament cu un proiect legislativ, un proiect de lege sau o ordonanţă de urgenţă, nici măcar nu are cină să susţină ideile guvernului. La criza politică trebuie găsită soluţie politică", a conchis reprezentantul UDMR.

Cseke Attila s-a aflat în localitatea arădeană Fântânele, unde a inaugurat a 99-a creşă din reţeaua naţională construită cu fonduri guvernamentale sau din PNNR.