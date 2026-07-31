Câte voturi ar putea primi un guvern PSD de la AUR? Petrișor Peiu: „Fie zero, fie 90”

România este în criză politică din 5 mai 2026, când Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD-AUR în Parlament. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat vineri la Antena 3 CNN că PSD ar putea primi „fie zero, fie 90” de voturi de la parlamentarii partidului pentru învestirea unui guvern cu puteri depline. Condiția partidului condus de George Simion a rămas neschimbată: nu va vota un guvern din care nu face parte. Totuși, Petrișor Peiu a sugerat că AUR nu are pretenții la funcția de premier dacă i se oferă „alte garanții”.

Sorin Grindeanu a declarat vineri că în jurul datei de 15 august sunt șanse mari pentru învestirea unui guvern cu puteri depline. Președintele PSD a spus că s-au conturat două variante în acest moment: un guvern format în jurul PNL, USR, AUR sau unul format în jurul PSD. „Aceste guverne ar trece undeva să spunem la limită”, a spus social-democratul.

În acest context, întrebat câte voturi ar putea veni de la AUR pentru un guvern minoritar PSD, Petrișor Peiu a răspuns: „Este foarte simplu. Fie zero, fie 90”.

Care este condiția partidului condus de George Simion? „Să fie un guvern cu AUR”, a declarat liderul senatorilor AUR.

În ceea ce privește funcția de premier, Petrișor Peiu a spus că numele rămâne „de discutat”, dar nu l-a exclus pe Sorin Grindeanu.

„În măsura în care garanția pe care noi am văzut-o ca fiind asigurată de prezența unui premier AUR poate fi înlocuită de alte tpuri de garanții orice e de discutat. Nu se poate să votăm un guvern din care AUR nu este și care nu ține cont de programul nostru de guvernare”, a spus Peiu.

Totuși, liderul senatorilor AUR s-a arătat mai puțin optimist de un astfel de scenariu. „Cred că e o perspectivă foarte îndepărtată”, a spus el.

Criză politică prelungită

Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD-AUR în Parlament la data de 5 mai 2026. De atunci, guvernul este interimar și are puteri limitate: nu poate adoptate ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a nominalizat doi premieri de la începutul crizei politice: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul după ce nu a reușit să strângă o majoritate, și Adrian Veștea, care a picat la votul din Parlament.

Șeful statului a spus că nu va face o nouă nominalizare nouă până când nu va avea certitudinea că există șanse să strângă o majoritate. În acest moment, PNL-USR-UDMR l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, în timp ce PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu.

Deși au avut loc mai multe rânduri de consultări la Palatul Cotroceni, partidele din fosta coaliție nu au reușit să ajungă la un consens pentru majoritatea parlamentară necesară învestirii unui nou guvern.