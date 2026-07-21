Scandal uriaș pe legea salarizării. Sanitas anunță că instanța suspendă proiectul. Ce se întâmplă cu legea care a revoltat bugetarii

Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la data de 5 mai 2026 și are puteri limitate. Foto: Inquam Photos/George Călin

Sanitas, cea mai mare federație sindicală din sănătate din România, a anunțat că proiectul legii salarizării a fost suspendat de Curtea de Apel București. Sindicaliștii au contestat proiectul pe motiv că Guvernul Bolojan este demis și nu poate iniția politici publice. Sanitas susține acum că proiectul de lege nu mai poate ajunge în Parlament. Totuși, surse din Ministerul Muncii au declarat pentru Antena 3 CNN că decizia Curții nu schimbă cu nimic procedura parlamentară care va urma. Avocatul Toni Neacșu a explicat însă că instanța a hotărât să suspende proiectul deoarece a fost elaborat de un Guvern demis, care nu avea acest drept. Adică Curtea de Apel a decis că există o prezumție de nelegalitate asupra întregului proiect și în opinia avocatului nu ar trebui să fie asumat de niciun parlamentar.

Proiectul legii salarizării nu a fost încă depus în Parlament, dar se află în mijlocul unui scandal uriaș de când a fost publicat în transparență decizională. Social-democrații amenință că nu îl votează, în timp ce bugetari din toate sectoarele publice spun că le vor scădea veniturile drastic și anunță greve și proteste.

La discuțiile cu Ministerul Muncii și liderii partidelor, sindicatele au cerut să fie alocate 20 de miliarde de lei pentru această lege, dar ministrul Dragoș Pîslaru a spus că suma maximă pe care România și-o permite e de 12,1 miliarde.

Ce spune Sanitas

Federația Sanitas susține însă că a blocat proiectul în instanță. Organizația sindicală a contestat proiectul, de îndată ce a fost publicat în dezbatere publică, vineri, 17 iulie. Este cea de-a doua variantă a proiectului, după ce varianta inițială a declanșat un val de proteste în administrația publică.

Sanitas a contestat proiectul pe motiv că Guvernul Bolojan este demis și nu poate iniția politici publice.

„Curtea de Apel a suspendat efectele proiectului de lege publicat pe data de 17.07.2026.

Astfel a făcut dreptate și ne-a dat șansa să ne spunem părerea, să fim consultați și să oferim soluții pertinente la problemele sistemului de sănătate. Avem acum dreptul de a participa la dialogul social.

Ca efect al suspendării, proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect.”, a transmis Sanitas într-un comunicat de presă.

Sindicaliștii susțin că proiectul nu poate urma procedurile parlamentare „deoarece în Parlament nu pot fi introduse și dezbătute proiecte de lege pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie și în procedura ordonanței președințiale, ca având o vădită aparență de nelegalitate.”

Federația Sanitas a făcut apel la dialog cu Guvernul.

„Nu vrem privilegii, nu vrem legi prin care să ne vindem principiile, drepturile și dialogul social. De azi, trebuie să ne așezăm temeinic la masă cu Guvernul! Dacă se poate, cu Guvernul cu puteri depline”, a precizat organizația sindicală în comunicatul citat.

Președintele Sanitas, Iulian Pope, a declarat la Antena 3 CNN, că în opinia federației sindicale, Curtea de Apel a anulat proiectul de lege și întreaga procedură trebuie reluată de la zero.

„Instanța nu a suspendat consultările pentru că ele nu au existat, tocmai asta am reclamat la Curtea de Apel București și ne bucurăm că instanțele în România funcționează indiferent că e vorba de un guvern sau altul.

În opinia noastră anulează practic proiectul, îl declară nelegal, așa că el nu poate fi depus în Parlament în opinia noastră pentru că Parlamentul nu poate primi proiecte de lege care sunt declarate de către instanțele din România ca fiind nelegale. Este în mod evident declarat nelegal de Curtea de Apel București”, a spus Pope.

Liderul sindical a declarat că proiectul de lege nu poate fi asumat de niciun parlamentar sau grup parlamentat după ce Curtea de Apel a spus că este nelegal.

„Vom merge pe toate fronturile și azi am câștigat o luptă împotriva acestui proiect de lege, o victorie pentru tot sistemul bugetar din România. Instanța a recunoscut și ne-a consfințit dreptul refuzat de Guvernul Bolojan și domnul ministru Pîslaru, acela de a fi consultați și de a fi parteneri social adevărați și a avea posibilitatea să ne spunem punctul de vedere cu privire la această lege”, a declarat președintele Sanitas.

Surse Ministerul Muncii: „Nu se întâmplă nimic”

Guvernul Bolojan a fost demis la data e 5 mai 2026. De atunci, are puteri limitate. Nu poate adopta ordonanțe de urgență și nici nu poate iniția proiecte de lege în Parlament.

Însă, acest proiectul legii salarizării unitare este și un jalon din PNRR, astfel că este așteptat ca Guvernul să procedeze la fel ca în cazul celorlalte proiecte necesare Planului Național de Redresare și Reziliență.

Mai exact, proiectul de lege urmează să fie asumat de parlamentari și inițiat de aceștia în Parlament, ceea ce înseamnă o procedură nouă.

Surse din Ministerul Muncii au declarat pentru Antena 3 CNN că după această decizie a Curții de Apel „nu se întâmplă nimic”. „Nu era oricum o procedură de inițiere clasică de proiect legislativ. O să prezentăm public un punct de vedere”, au precizat sursele citate.

Explicațiile avocatului Toni Neacșu Totuși, fostul judecător, în prezent avocat, Toni Neacșu a explicat la Antena 3 CNN că această interpretare în care proiectul poate fi asumat de parlamentari este „discutabilă”. „S-a dat un semnal foarte important că există o prezumție puternică că acest act normativ așa cum arată el acum e nelegal, inclusiv în ceea ce cuprinde ca atare”, a explicat Neacșu. Chiar dacă judecătorii Curții de Apel nu au analizat fondul proiectului, ce conține legea articol cu articol, au desființat practic toată procedura prin care acesta a fost elaborat. Toni Neacșu a declarat că având în vedere că Guvernul Bolojan este interimar, acest proiect de lege nu ar fi trebuit să ajungă niciodată pe masa sa, ci să fie inițiat direct în Parlament.

„Cred că va fi important să așteptăm motivarea. Cred că va veni astăzi sau mâine totuși pentru că urgența este maximă. Noi avem acum doar acel dispozitiv în care rezultă că între-adevăr ceea ce s-a suspendat este proiectul legii salarizării, deci proiectul ca act normativ.

Deci nu s-au suspendat numai eventualele consultări, etapele acestea prealabile, chiar proiectul. Deci din punct de vedere juridic, instanța a constatat că există o aparență de nelegalitate a acestui act normativ în forma în care el există.

Concret, nu ar trebui să producă absolut niciun efect. Ce înseamnă? În primul rând, ministrul Muncii sau ceilalți miniștri au interdicția de a-și asuma în calitatea lor de parlamentari acest proiect de lege. Ar fi o ipocrizie, trebuie să respecte această hotărâre”, a spus avocatul.

Toni Neacșu a spus că, în opinia sa, Curtea de Apel a luat această decizie de suspendare a proiectului pentru că „acesta a fost elaborat, redactar, negociat de un Guvern care nu avea dreptul să facă asta”.

„Nu trebuia să existe acest proiect de lege pe masa guvernului în absolut nicio formă. El trebuia să apară direct în Parlamentul României”, a spus Neacșu.

Avocatul a precizat că este dificil în acest moment, fără motivarea deciziei, să tragă o concluzie fermă cu privire la ce se va întâmpla cu acest proiect.

„Cred că e și o problemă de semnal, există această prezumție că el este rezultatul unei proceduri nelegale. Dacă un aprlamentar și-o asumă e partea a doua”, a spus Toni Neacșu.

Sunt în pericol toate proiectele de lege din PNRR?

În acest moment, Guvernul Bolojan a pregătit șase proiecte de lege, inclusiv cel al salarizării unitare, care urmează să fie asumate de parlamentari și adoptate într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Toate aceste proiecte sunt necesare pentru îndeplinirea ultimelor jaloane din PNRR.

În opinia avocatului Toni Neacșu toate aceste proiecte pot fi contestate în instanță, deoarece se află exact în aceeași situație ce legea salarizării.

„Problema fundamentală e că un guvern demis a făcut ceea ce nu are dreptul să facă potrivit Constituției și Codului Administrativ, adică să elaboreze proiecte de acte normative, prin asta neînțelegând că adoptă un proiect de lege ci și că scrie efectiv la el, că îl elaborează, face consultări. Odată ce acest guvern a fost demis și a intrat acea interdicție constituțională nici resursele guvernului, umane și financiare, nu mai puteau fi investite în activități pe care nu aveau dreptul să le facă”, a spus Neacșu.

Proiectul legii salarizării nu a fost încă depus în Parlament

În noul proiect al legii salarizării, consultat de Antena 3 CNN, apar mai multe modificări fața de varianta anterioară a Ministerului Muncii.

Printre cele mai importante se numără majorarea sporului pentru fonduri europene de la 20% la 40% pentru aleșii locali și modificarea "diferenței salariale tranzitorii".

De asemenea, majorările pentru demnitari au fost eșalonate până în 2031. În proiect a fost introdus și un spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul din administrația publică locală.

Ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat că, după discuțiile cu Comisia Europeană, impactul bugetar a crescut de la 8 miliarde de lei la 12 miliarde de lei.

Legea ar urma să intre în vigoare mai repede, de la data de 1 decembrie 2026.