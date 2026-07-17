Cum se va calcula salariul bugetarilor de la 1 decembrie 2026. Grila completă a gradațiilor

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Proiectul actualizat al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, pus vineri în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS), stabilește șase gradații pentru vechimea în muncă, cu majorări ale salariului de bază sau ale indemnizației de încadrare între 2,5% și 7,5%, notează Agerpres.

Potrivit documentului, fiecărei funcții și fiecărui grad ori treaptă profesională îi corespund șase gradații, echivalente tranșelor de vechime.

Fac excepție funcțiile de demnitate publică, funcțiile de conducere și funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici – unde gradația este deja inclusă în salariul de bază sau în indemnizația lunară – precum și personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

Cotele procentuale se calculează la salariul de bază sau la indemnizația de încadrare avute la data la care sunt îndeplinite condițiile de trecere în gradație și se includ în acestea. Gradația 0, pentru o vechime de până la 3 ani, nu presupune nicio majorare.

Cea mai mare creștere este prevăzută la gradația 1 (între 3 și 5 ani vechime), unde salariul de bază se majorează cu 7,5%. Urmează gradația 2 (5-10 ani) și gradația 3 (10-15 ani), ambele cu o cotă de 5%. Pentru gradația 4 (15-20 de ani) și gradația 5 (peste 20 de ani), majorarea scade la 2,5%.

Odată obținută, gradația se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile.

„Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază/indemnizaţia de încadrare se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin.(3), corespunzător gradaţiei deţinute. Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare”, se arată în proiect.

Raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar este de 1 la 8, iar valoarea de referință pentru anul 2027 este stabilită la 4.100 de lei.

Grila de salarizare cuprinde 12 grade salariale, fiecăruia corespunzându-i un interval de coeficienți. Structura de grade salariale funcționează ca un sistem de ierarhizare a funcțiilor bugetare în raport cu valoarea muncii asociate acestora, funcțiile similare ca valoare fiind grupate împreună.

Coeficienții sunt:

gradul 1 – între 1 și 1,19;

gradul 2 – între 1,20 și 1,34;

gradul 3 – între 1,35 și 1,49;

gradul 4 – între 1,50 și 1,64;

gradul 5 – între 1,65 și 1,83;

gradul 6 – între 1,84 și 2,09;

gradul 7 – între 2,10 și 2,39;

gradul 8 – între 2,40 și 3,29;

gradul 9 – între 3,30 și 4,19;

gradul 10 – între 4,20 și 5,59;

gradul 11 – între 5,60 și 6,49;

gradul 12 – între 6,50 și 8.

Salariul de bază este definit ca suma cuvenită lunar personalului plătit din fonduri publice, corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale, gradației și vechimii în specialitate. Acesta se calculează prin înmulțirea coeficienților cu valoarea de referință, la care se adaugă, după caz, cotele procentuale aferente gradațiilor de vechime în muncă.

Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice urmează să intre în vigoare la 1 decembrie 2026.