SUA au început să vândă la fier vechi petrolierele rusești capturate. Era și Lileo au fost deja trimise la dezmembrare

1 minut de citit Publicat la 14:00 11 Aug 2026 Modificat la 14:29 11 Aug 2026

Petrolierul Era, care purta inițial numele Bella 1 și naviga sub pavilion panamez, a fost capturat pe 7 ianuarie. Foto: Getty Images

Statele Unite au vândut pentru dezmembrare două petroliere asociate Rusiei, Era și Lileo, capturate de autoritățile americane în luna ianuarie, potrivit Lloyd’s List, citată de Reuters și Moscow Times.

Navele au fost cumpărate, pentru o sumă care nu a fost făcută publică, de compania de reciclare Global Marketing Systems (GMS), cu sediul în Dubai. Cele două petroliere au fost trimise în portul Alang din India, unde urmează să fie dezmembrate.

Reprezentanții GMS au precizat că navele au fost vândute de guvernul american în baza unei hotărâri judecătorești. Tranzacția a fost însă complicată de incertitudinile legate de foștii proprietari, a declarat directorul general al companiei, Anil Sharma.

Petrolierul Era, care purta inițial numele Bella 1 și naviga sub pavilion panamez, a fost capturat pe 7 ianuarie în apele de la sud de Islanda. Anterior, la sfârșitul lunii decembrie, Garda de Coastă a SUA încercase să oprească nava în Marea Caraibilor, în apropierea coastelor Venezuelei, în cadrul blocadei prin care Washingtonul încerca să oprească exporturile de petrol ale acestei țări.

Petrolierul a încercat să evite capturarea traversând Atlanticul, iar între timp a fost înregistrat în Rusia și și-a schimbat numele în Marinera. Schimbarea nu a împiedicat însă autoritățile americane să îl rețină.

Washingtonul susținea că nava transportase petrol venezuelean și iranian aflat sub sancțiuni.

Proprietarul petrolierului era omul de afaceri din Crimeea Ilia Bugai.

Autoritățile ruse au acuzat Statele Unite de o „acțiune ilegală în forță” și de încălcarea libertății navigației. Ministerul rus de Externe i-a cerut inclusiv președintelui american Donald Trump eliberarea echipajului.

Petrolierul Lileo, cunoscut anterior sub numele Veronica, a fost capturat tot în luna ianuarie, în Marea Caraibilor.

Și această navă încercase să evite reținerea schimbându-și numele în Galileo și arborând pavilionul Rusiei. Petrolierul se afla deja sub sancțiunile Statelor Unite.

În total, autoritățile americane au capturat zece petroliere în cadrul blocadei maritime impuse Venezuelei.

Reuters notează că navele aflate sub sancțiuni își schimbă frecvent numele și pavilionul pentru a fi mai greu de identificat și pentru a evita măsurile impuse de autorități.