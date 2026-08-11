Zelenski acuză Rusia că a atacat Ucraina cu rachete de fabricație nord-coreeană la Kiev și Zaporojie, noaptea trecută

3 minute de citit Publicat la 14:58 11 Aug 2026 Modificat la 14:58 11 Aug 2026

Foto: Profimedia Images

Rusia și Ucraina au continuat schimbul reciproc de focuri peste noapte, iar Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că folosește rachete nord-coreene pentru atacurile contra țării sale, relatează BBC, marți, după o noapte de atacuri în care au murit șase oameni și au fost răniți 19.

Președintele ucrainean a declarat că atacurile asupra orașului Zaporojie, în urma cărora au murit cel puțin șase persoane și au fost rănite cel puțin 19, au folosit rachete balistice provenite din Coreea de Nord, aliata Rusiei.

La Voronej, în sudul Rusiei, Ucraina a atacat depozite aparținând companiei de comerț online Wildberries. Compania, cunoscută drept „Amazonul Rusiei”, a fost vizată în repetate rânduri în ultimele săptămâni.

Atacurile vin la o zi după ce cel puțin 13 persoane, printre care un copil, au murit în urma unor atacuri ucrainene cu drone asupra republicii ruse Tatarstan, aflată la peste 1.100 de kilometri de granița cu Ucraina.

Într-un mesaj video transmis luni seară, Zelenski a declarat că, „pentru prima dată”, Rusia „nu poate purta războiul fără întăriri din Coreea de Nord”.

„Cu cât sunt mai multe atacuri nord-coreene aici, în Ucraina, în Europa, cu cât sunt folosite mai mult rachetele și militarii lor, cu atât își corectează mai mult deficiențele și punctele slabe”, a spus Zelenski, adăugând că acest lucru reprezintă un pericol pentru restul lumii.

În același mesaj, Zelenski a salutat atacul aerian reușit, de luni, asupra unei uzine petrochimice rusești din vestul Siberiei, calificându-l drept „o realizare foarte importantă” a armatei ucrainene.

El a promis „mai multe atacuri ucrainene în adâncul teritoriului rus, care trebuie să le demonstreze Rusiei și rușilor că pacea este necesară”.

Schimb constant de focuri

Nu este pentru prima dată când Zelenski acuză Rusia că primește ajutor militar din partea Coreei de Nord. El a avertizat în weekend că până la 50.000 de militari nord-coreeni ar urma să fie trimiși să lupte alături de forțele ruse.

Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a publicat imagini cu vehicule și clădiri în flăcări și a declarat că Rusia a atacat orașul cu rachete și bombe ghidate. Pe lângă persoanele ucise, cel puțin alte 19 au fost rănite.

O persoană a fost rănită în urma atacurilor asupra Kievului, unde sirenele de alarmă aeriană au răsunat de două ori în timpul nopții. Explozii au fost auzite la periferia capitalei și au izbucnit incendii. Fedorov a declarat că atacul rușilor asupra orașului Zaporojie a lovit obiective industriale, infrastructură și clădiri nerezidențiale.

Oficialii ucraineni afirmă că Rusia a lansat în timpul nopții 120 de drone și mai multe tipuri de rachete, însă, pentru prima dată, nu au precizat numărul rachetelor lansate sau interceptate.

Informația vine după ce forțele aeriene ucrainene au cerut, luni, presei să nu publice „titluri senzaționaliste” și să nu „răspândească pesimism” în legătură cu deficitul de rachete interceptoare pentru apărarea antiaeriană.

La Kiev, un atac a avariat un spital, însă oficialii afirmă că personalul și pacienții se aflau în adăposturi. Între timp, atacurile asupra unor stații electrice din Herson și Harkov au provocat întreruperi ale alimentării cu energie.

Două femei au fost rănite într-un atac rusesc cu dronă asupra orașului Sumî, potrivit lui Serhi Krivoșenko, șeful administrației militare a orașului.

Femeile, în vârstă de 52 și 66 de ani, au primit îngrijiri medicale la fața locului, a precizat el într-o postare pe Telegram.

În atacuri au fost avariate și vehicule civile, depozite și obiective de infrastructură, a adăugat acesta.

Nou atac la Wildberries

Separat, au apărut relatări despre un incendiu și explozii la un centru logistic al Wildberries, cea mai mare platformă de comerț online din Rusia, în regiunea Voronej. Wildberries nu a confirmat încă atacul, dar a anunțat că obiectivele sale din regiunea aflată la granița cu Ucraina au fost evacuate.

În iulie, atacurile ucrainene cu drone asupra mai multor depozite Wildberries au perturbat activitatea unui număr mare de întreprinderi mici și mijlocii din Rusia.

Ucraina a afirmat atunci că viza centre logistice folosite de ruși pentru achiziționarea de echipamente militare și că urmărea perturbarea aprovizionării armatei ruse.

Atacul din această săptămână asupra Tatarstanului a fost unul dintre cele mai sângeroase atacuri individuale asupra Rusiei de la începutul războiului la scară largă din Ucraina, în 2022.

Cel puțin 75 de persoane au fost rănite în atacuri, iar forțele armate ucrainene au afirmat că au lovit rafinăria Tanevo din oraș.

Imagini verificate publicate pe rețelele sociale arată coloane mari de fum și flăcări ridicându-se spre cer în timpul zilei, în timp ce pe fundal se aud sirenele de alarmă aeriană.

Consulatul Uzbekistanului din Tatarstan a anunțat că șapte dintre persoanele ucise erau cetățeni uzbeci.