S-a redeschis aplicația e-Terra. Vor avea prioritate la Cadastru cei care au depus actele când sistemul a fost blocat

5 minute de citit Publicat la 15:29 11 Aug 2026 Modificat la 15:33 11 Aug 2026

Cadastrul a fost spart pe 14 iulie, iar tranzacțiile imobiliare din toată țara au fost blocate de atunci. Foto: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară / Facebook

La o lună de la atacul cibernetic care a blocat complet Agenția de Cadastru pot fi realizate din nou tranzacții imobiliare. Aplicația e-Terra a fost repornită etapizat, începând de marți, pentru personalul ANCPI, al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI), precum și pentru notarii publici. De miercuri, aplicația va fi disponibilă altor categorii de utilizatori.

Aplicația este funcțională începând cu ora 15:00. Prima zi de funcționare este dedicată înregistrării actelor instrumentate în perioada de indisponibilitate a aplicației, a transmis Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

„Repornirea aplicației se realizează în condițiile stabilite în urma verificărilor și testelor efectuate de specialiști și reprezintă un prim pas pentru reluarea integrală și normalizarea activității de cadastru și publicitate imobiliară.

Facem precizarea că repornirea etapizată privește exclusiv sistemul e-Terra, sistemul informatic integrat prin care se realizează înscrierea, gestiunea și evidența cadastrului și cărții funciare la nivel național. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân oprite deocamdată și vor fi repuse în funcțiune etapizat, cu anunț prealabil”, a anunțat Guvernul.

Pentru ca activitatea la Cadastru să fie reluată controlat și să nu se formeze blocaje, ANCPI a decis că:

personalul OCPI va avea prioritar sarcina de a înregistra actele care au fost depuse prin poștă în perioada în care aplicația e-Terra nu a funcționat;

notarii publici vor putea începe înregistrarea actelor instrumentate în această perioadă și care nu au putut fi depuse prin intermediul sistemului;

în prima zi de funcționare nu vor putea fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare și respectiv informare;

Aplicația e-Terra va fi disponibilă de miercuri, 12 august 2026, ora 8:30, și altor categorii de utilizatori: persoane autorizate să execute lucrări de cadastru, experți tehnici-judiciari, executori judecătorești, care aveau acces în această aplicație înainte de producerea incidentului.

„Pentru acești utilizatori sunt puse la dispoziție manuale de utilizare și materiale video cu instrucțiuni, menite să faciliteze reluarea activității. De asemenea, pentru personalul OCPI sunt organizate ședințe de lucru și sesiuni de instruire, astfel încât reluarea activității să se realizeze în condiții cât mai bune”, a transmis instituția.

Termenele legale au fost prelungite

În momentul în care a avut loc atacul cibernetic, 94.000 de cereri erau în curs de soluționare. Termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a Agenției de Cadastru.

„Odată cu reluarea activității, resursele de personal disponibile vor fi mobilizate pentru soluționarea acestor cereri în termenul legal.

Pe toată durata în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii”, a precizat Guvernul

Agenția de Cadastru a precizat că toate cererile care au fost depuse înainte de blocarea sistemului vor fi introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului lor.

„Valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate și valabile la momentul incidentului a fost, de asemenea, prelungită automat cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului, tocmai pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă. Măsurile luate au ca scop protejarea rangului tuturor actelor autentificate pe durata întreruperii”, a transmis Guvernul

Cadastru: Timpii de răspuns ai aplicației vor fi mai mari

ANCPI a precizat că din cauza volumului ridicat de accesări și a numărului mare de solicitări care s-au acumulat din 14 iulie până în prezent timpii de răspuns ai aplicației ar putea fi mai mari.

„Aplicația e-Terra funcționează în prezent în Cloudul Guvernamental, o infrastructură performantă, care oferă condiții tehnice superioare celor ale infrastructurii utilizate anterior. (...) Pe măsura stabilizării volumului de accesări și a fluxurilor de lucru, este de așteptat ca aplicația să revină la parametrii normali de funcționare”, a precizat instituția.

De asemenea, în perioada imediat următoare repornirii, pot apărea temporar și situații în care unele documente în format PDF să fie indisponibile.

„Această situație este determinată de faptul că procesul de transfer al documentelor în Cloudul Guvernamental nu este încă finalizat. Precizăm că indisponibilitatea temporară a unor documente nu înseamnă pierderea sau ștergerea acestora. Documentele vor deveni disponibile pe măsură ce procesul de transfer este finalizat”, potrivit Guvernului.

Sistemul este monitorizat permanent

Agenția de Cadastru a adăugat că sistemul „va fi monitorizat permanent pentru identificarea și remedierea operativă a eventualelor probleme”.

„În cazul apariției unor blocaje sau al unor întreruperi temporare ale funcționării, echipele tehnice specializate sunt pregătite să intervină operativ. Eventualele probleme identificate vor fi analizate și remediate în cel mai scurt timp posibil.

ANCPI va menține, de asemenea, comunicarea permanentă cu instituțiile implicate în procesul de repunere în funcțiune a aplicației e-Terra, respectiv Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Cyberint.

În perioada următoare, accesul și funcționalitățile aplicației vor fi extinse și stabilizate etapizat, pe măsura monitorizării comportamentului sistemului și a volumului de solicitări.

ANCPI și OCPI acordă prioritate activității restante și revenirii cât mai rapide la fluxurile normale de lucru, cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile”, a transmis Guvernul.

Unde pot fi solicitate informații suplimentare

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor și pentru a oferi informații privind reluarea activității aplicației e-Terra, ANCPI pune la dispoziția acestora linii telefonice dedicate de Call Center.

Informații și suport pot fi obținute la următoarele numere de telefon:

0749012525;

0749016331;

0735 950 582;

Liniile de Call Center sunt destinate furnizării de informații și îndrumării utilizatorilor cu privire la accesarea și utilizarea aplicației e-Terra, precum și la eventualele situații întâmpinate în procesul de reluare a activității.

ANCPI recomandă utilizatorilor să consulte, înainte de apelarea Call Center-ului, manualele de utilizare și materialele video cu instrucțiuni puse la dispoziție pentru e-Terra.

Ce s-a întâmplat la Agenția de Cadastru

Pe data de 14 iulie, Agenția de Cadastru a fost ținta unui atac cibernetic. De la acea dată, aplicațiile instituției nu mai sunt funcționale, motiv pentru care circuitul civil în România a fost oprit.

Orice tranzacție, orice extras de carte funciară trecea prin acest sistem și, din cauza faptului că nu mai este funcțional, nu se mai produc tranzacții. Adică, în România nu mai poți vinde, cumpăra sau moșteni o locuință în aceste zile.

Hackerul care a spart sistemul Agenției a scos la vânzare datele pe Internet şi a ameninţat că a început deja să şteargă din copiile de rezervă ale sistemelor IT.

Într-un interviu pentru Euronews România, hackerul a negat că ar fi cerut o răscumpărare de 10 milioane de euro și a lăsat de înțeles că datele obținute ar putea totuși ajunge la cineva, dar nu la oricine.

„Nu vând aceste date chiar oricui”, a spus el.

Hackerul care a blocat o instituție-cheie a statului român folosește aliasul „byte to breach 33”, însă pe Telegram apare sub numele Loic Matrier, care poate fi un pseudonim. Iar pe platforma X, are un cont creat în luna martie, în Grecia. Sunt date care nu pot confirma însă nici identitatea, nici locația reală a hackerului.

Același hacker a atacat, anul trecut, o companie din Japonia, și a publicat adresele de e-mail ale angajaților. O companie israeliană de securitate susține că este vorba de un infractor cibernetic cu experiență, care ar fi comercializat inclusiv date de la bănci, companii aeriene și instituții publice din țări precum Statele Unite, Polonia și Ucraina.