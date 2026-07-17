Hackerul care a spart Cadastrul își cere scuze: „Nu vând aceste date chiar oricui. Îmi pare rău pentru problemele pe care le-am cauzat”

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Atacatorul care susține că a spart serverele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a acordat un interviu pentru Euronews România, printr-o aplicație de mesagerie securizată. În mesajele transmise, el își cere scuze IT-iștilor români, neagă că ar fi cerut o răscumpărare de 10 milioane de euro și lasă de înțeles că datele obținute ar putea totuși ajunge la cineva – dar nu la oricine.

Cine este „ByteToBreach”

Cunoscut online sub numele de „ByteToBreach”, atacatorul ar fi de origine algeriană, potrivit autorităților române. A acceptat să discute cu Euronews România doar în format text, printr-o aplicație de mesagerie securizată.

Un detaliu îl diferențiază de alți hackeri: spre deosebire de cei care își publică „realizările” exclusiv pe Dark Web, el are și o pagină publică de internet.

Scuzele adresate colegilor de breaslă

Întrebat ce mesaj are pentru autoritățile și cetățenii afectați de atac, hackerul a răspuns că „îmi pare rău pentru problemele pe care le-am cauzat pentru cetățeni și pentru echipa IT care lucrează acum din greu la ANCPI”.

Deși în postarea de pe blogul său susține că a exploatat o vulnerabilitate cunoscută încă din 2021 – ceea ce ar fi putut deveni o critică directă la adresa infrastructurii instituției – atacatorul a evitat să meargă pe acest drum.

„Îi respect prea mult pe angajații de la IT pentru a le critica munca”, spune el.

Ce se întâmplă cu datele românilor

Întrebat dacă utilizatorii serviciilor ANCPI ar trebui să fie îngrijorați în cazul în care datele lor au fost compromise, hackerul nu a negat că le-ar putea vinde. A spus doar: „Nu vând aceste date chiar oricui”.

Despre răscumpărarea de 10 milioane de euro

La scurt timp după ce serviciile ANCPI au devenit indisponibile, pe rețelele sociale a circulat informația că atacatorul ar fi cerut 10 milioane de euro pentru deblocarea sistemului.

El a negat: „Oricărui om întreg la minte i-ar fi rușine să ceară un astfel de preț. Aceste lucruri se discută doar între părțile relevante”.