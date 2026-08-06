Rezultate Loto 6/49 de joi, 6 august. Numerele extrase și premiile puse în joc

Au avut loc noi trageri la Loto 6/49. Sursa foto: Agerpres

Loteria Română a organizat joi noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat peste 24.300 de câştiguri în valoare totală de peste 2,44 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 6 august, sunt:

Loto 6/49: 25, 16, 5, 41, 42, 6;



Noroc: 9 8 5 8 0 2 4;



Joker: 26, 44, 28, 10, 30, 3;



Noroc Plus: 1 7 1 9 1 8;



Loto 5/40: 10, 19, 8, 20, 40, 5;



Super Noroc: 4 0 8 8 8 5;

Report de peste 9 milioane de euro la Loto 6/49

Un report de peste 49 milioane de lei (peste 9,34 milioane de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,79 milioane de lei (peste 722.300 de euro), informează Loteria Română, potrivit Agerpres.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 3,22 milioane de lei (peste 614.500 de euro), iar la categoriile a II-a şi a III-a reportul este de peste 91.200 de lei pentru fiecare dintre aceste două categorii. La Noroc Plus se înregistrează un report de peste 561.200 de lei (peste 106.900 de euro).



La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 80.400 de lei.



La Super Noroc se înregistrează la un report cumulat de peste 355.800 de lei (peste 67.800 de euro).