Ucraina e aproape să-şi dezvolte propriul scut antirachetă. Zelenski: "Producătorii noştri de arme au ajuns la standardele cerute"

<1 minut de citit Publicat la 19:13 06 Aug 2026 Modificat la 19:13 06 Aug 2026

Rachetă balistică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Ucraina face progrese în dezvoltarea propriului sistem de apărare împotriva rachetelor balistice, a declarat joi preşedintele Volodimir Zelenski, în contextul în care ţara sa continuă să se confrunte cu atacuri aeriene zilnice din partea Rusiei, notează Agerpres.

"Pot să confirm că producătorii noştri de arme au ajuns deja la standardele cerute", a postat Zelenski pe Telegram după o întâlnire cu experţi din domeniul apărării şi securităţii.

"Ne aşteptăm ca Ucraina să obţină rezultatele dorite în perioada 2026-2027", a adăugat el.

Kievul vrea ca sistemul său emergent FREYJA să fie o alternativă eficientă din punctul de vedere al costurilor şi cu performanţe ridicate la sistemul american Patriot, furnizat de SUA şi de alte state NATO Ucrainei invadate de Rusia în 2022.

Totuşi, ţara continuă să rămână foarte vulnerabilă din cauza crizei de interceptoare. Zelenski le-a cerut în mod repetat aliaţilor să-i trimită rachete interceptoare din propriile stocuri în timp ce Ucraina îşi dezvoltă propriul sistem.