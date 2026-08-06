A mai apărut o anomalie oceanică, pe lângă fenomenul "Super El Niño". Prognoza pentru iarna 2026-2027 s-a modificat

A mai apărut o anomalie oceanică, pe lângă fenomenul "Super El Niño". Sursa foto: Severe Weather

O nouă anomalie oceanică prinde contur în zona tropicală, chiar în timp ce fenomenul „Super El Niño” continuă să se intensifice rapid în întregul Pacific tropical. Cunoscut sub numele de faza pozitivă a Dipolului Oceanului Indian (IOD), acest fenomen în curs de dezvoltare generează anomalii termice opuse la nivelul oceanului și declanșează o reacție atmosferică de amploare deasupra regiunilor tropicale, notează Severe Weather.

Prognozele sezoniere indică faptul că faza pozitivă a IOD ar putea persista pe parcursul toamnei și până la începutul iernii. Acest lucru va permite interacțiunea dintre forțarea tropicală specifică acestui fenomen și circulația asociată fenomenului „Super El Niño” aflat în dezvoltare, influențând astfel configurația curentului jet în emisfera nordică pe durata iernii 2026/2027.

Tropicele la nivel global: O nouă anomalie oceanică în formare



Această nouă anomalie oceanică poartă numele de Dipolul Oceanului Indian (IOD). Ea se manifestă în Oceanul Indian și constă în două anomalii de temperatură opuse, de unde și denumirea de „dipol”.

În circulația atmosferică în timpul unei faze pozitive a IOD, aerul se ridică deasupra apelor calde din vest și coboară deasupra regiunii mai reci din est. Acest proces generează o celulă atmosferică tropicală de mari dimensiuni, transformând IOD dintr-o anomalie localizată într-un factor determinant major al mecanismului meteorologic tropical și global. Imagine: NOAA-Climate.

Ce este IOD

IOD reprezintă, în esență, un dezechilibru al temperaturilor oceanice între regiunile de est și cele de vest. Variațiile de temperatură a apei între aceste zone apar ca urmare a modificărilor în regimul vânturilor alizee și în procesele de convecție tropicală.

Pentru a privi lucrurile într-o perspectivă mai largă, se poate observa în imaginea de mai jos că fenomenul se manifestă în cadrul centurii tropicale globale. În Oceanul Pacific sunt vizibile regiunile asociate fenomenului ENSO, care traversează în prezent o fază de intensificare a unui „Super El Niño”. Toate aceste zone și anomalii sunt interconectate în cadrul sistemului meteorologic global.

În cea mai recentă analiză a oceanului pentru aceeași regiune, se observă apariția unui fenomen puternic de tip „Super El Niño”, cu anomalii de +4° deja prezente în zonele estice. Spre vest, se pot observa cele două regiuni IOD, care încep să manifeste diferențe în ceea ce privește tendințele de temperatură, marcând debutul fazei pozitive.

Astfel, IOD-ul și fenomenul Super El Niño sunt interconectate prin forțarea sincronizată a undelor tropicale, manifestată prin variații de presiune, precipitații și vânturi alizee. Acest lucru permite anomaliilor din ambele oceane să influențeze în mod conjugat curentul jet din Pacific.

Pe scurt, un fenomen Super El Niño combinat cu un IOD pozitiv funcționează ca un sistem atmosferic și oceanic dual, puternic interconectat.

Super El Niño: Încălzirea Pacificului se accelerează

Un eveniment Super El Niño este în curs de dezvoltare rapidă. Datele de prognoză disponibile arată că acest eveniment atinge un vârf, fiind unul dintre cele mai puternice astfel de evenimente din istoria înregistrată.

Cea mai recentă analiză a oceanelor de mai jos arată o anomalie termică semnificativă deja în regiunile ENSO centrale și estice. Anomaliile de vârf ating sau depășesc +4-5 grade peste normal. Acest lucru este semnificativ pentru orice eveniment El Niño, dar mai ales când ne gândim că abia am intrat în august, anomalia de vârf fiind încă la câteva luni distanță.

Adevărata inimă și motorul acestui fenomen „Super El Niño” se află ascunse sub suprafața oceanului. Mai jos puteți vedea anomalia de temperatură din subsuprafața Oceanului Pacific tropical, la adâncimi de până la 500 de metri. Aceasta dezvăluie nucleul profund al fenomenului „Super El Niño”: o anomalie puternică și caldă, care în prezent atinge un vârf de peste 8 grade peste valorile normale.

Atmosfera terestră se află într-o stare de mișcare continuă. Atunci când apar anomalii oceanice puternice, acestea modifică distribuția căldurii și a energiei dinspre tropice către poli, generând tipare distincte de circulație – sau „motoare”. Acesta este motivul pentru care auzim adesea sintagma „factor determinant al iernii” (sau „winter driver”) asociată unor fenomene precum El Niño.

Prin mișcări puternice de ascensiune a aerului, atât în ​​zona centrală a Pacificului, cât și în Oceanul Indian, acestea generează trenuri de unde atmosferice care modifică direct curentul jet (jet stream) deasupra Statelor Unite și Canadei în perioada premergătoare iernii.

Cum va fi iarna 2026-2027

Pe măsură ce intrăm în perioada de început a iernii, acest fenomen își pune amprenta puternic asupra tiparelor meteorologice. Luat izolat, fenomenul Dipolul Oceanului Indian (IOD) provoacă doar o perturbare minoră a jet-stream-ului. Însă, atunci când se combină cu un „Super El Niño”, cele două fenomene tropicale oceanice generează un tipar ondulatoriu mult mai intens la nivel global.

Această configurație combinată alimentează traiectoriile zilnice ale furtunilor de iarnă deasupra Pacificului, propulsând o zonă de joasă presiune intensă peste Canada și SUA.

Pe scurt, furtunile de iarnă reale „se hrănesc” cu această energie tropicală mult mai agresiv decât estimează modelele, consolidând schimbări majore în traiectoria curentului jet mult mai rapid odată cu debutul iernii.

Pentru luna decembrie, se observă o configurație barică de mare amplitudine la nivelul Americii de Nord, caracterizată printr-un anticiclon de blocaj extins deasupra Canadei și o zonă de joasă presiune profundă și intensă, care se întinde din Pacificul de Nord direct peste regiunile sudice și estice ale Statelor Unite.

O astfel de configurație a presiunii se traduce printr-o diferență termică pronunțată pe teritoriul Statelor Unite la începutul sezonului de iarnă. În zona dominată de presiune ridicată, se prognozează temperaturi blânde, peste valorile normale, în Canada, precum și în regiunile de nord, vest și nord-est ale Statelor Unite.

Pe măsură ce ne îndreptăm spre sfârșitul iernii, prognoza indică faptul că modelul de presiune nu doar se menține, ci se și intensifică, confirmând astfel ceea ce sugerau cercetările menționate anterior.

Prognoza pentru luna februarie indică un val de presiune mult mai pronunțat deasupra Statelor Unite pentru perioada de mijloc și finalul iernii. Această situație plasează continentul sub influența unui scenariu „Super El Niño” cu un impact major.

Iarna în Europa: circulație dinspre vest și un regim termic mai blând

De regulă, Europa nu se află în prima linie de impact direct al fenomenelor provenite dinspre tropice. Totuși, într-un sezon marcat de un fenomen „Super El Niño” combinat cu un IOD pozitiv, studiile menționate anterior au indicat deja prezența unui sistem de joasă presiune amplificat deasupra Atlanticului de Nord sau a nord-vestului Europei.

Prognoza pentru Europa, în iarna 2026-2027, indică un tipar aproape identic cu cel sugerat de studiile amintite, caracterizat printr-o creastă de înaltă presiune venind dinspre sud și o zonă de joasă presiune situată în regiunile de nord-vest și nord.

Acest lucru generează o diferență semnificativă de presiune între nord și sud, impulsionând puternic fluxul de aer dinspre vest – dinspre Atlantic – către Europa.

Acest fenomen se reflectă în cea mai recentă prognoză de temperatură pentru intervalul decembrie-februarie, în cadrul căreia sunt indicate valori predominant peste medie pe parcursul sezonului de iarnă. S

Situația se datorează fluxului dominant de aer blând dinspre vest. Cu toate acestea, pătrunderea aerului dinspre nord către Regatul Unit și Irlanda rămâne posibilă, pe măsură ce zonele de joasă presiune se deplasează periodic spre nord-est.

Principalele șanse de ninsoare apar odată cu sisteme depresionare izolate care avansează spre interiorul continentului și spre sud, antrenând un flux de aer dinspre nord. Aceste situații sunt oportunități „izolate”, întrucât tiparul sezonier general nu este foarte favorabil ninsorilor pe arii extinse în Europa.

Excepție fac zonele din nord și nord-est, precum și regiunile montane din centrul continentului.