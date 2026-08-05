Prognoză specială ANM pentru București: Urmează zile cu 38 de grade și nopți tropicale. De când vin ploile și vijeliile

2 minute de citit Publicat la 10:48 05 Aug 2026 Modificat la 10:48 05 Aug 2026

Meteorologii anunță ploi torențiale în București, de joi după-amiază / Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, prognoza specială pentru București pentru următoarele zile. Potrivit meteorologilor, Capitala va fi afectată de un val persistent de caniculă până la finalul săptămânii, cu temperaturi de până la 38 de grade și nopți tropicale. Începând de joi după-amiază, meteorologii anunță și vijelii, ploi torențiale și descărcări electrice.

Astfel, în intervalul 05.08.2026, Ora 10:00 - 06.08.2026, Ora 09:00, valul de căldură va fi intens și persistent, va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 18...21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Totodată, potrivit meteorologilor, în acest interval va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale și

instabilitate atmosferică.

În intervalul 06.08.2026, Ora 09:00 - 07.08.2026, Ora 09:00, valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține accentuat.

Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade și noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza când vor fi intensificări ale vântului și vijelii (cu viteze de 60...80 km/h), averse (5...10 l/mp, izolat posibil peste 15 l/mp) și descărcări electrice.

Totodată, va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu pentru val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic

accentuat și nopți tropicale.

În intervalul 07.08.2026, Ora 09:00 - 08.08.2026, Ora 09:00, valul de căldură intens va persista și disconfortul termic va fi în continuare accentuat, cu indice temperatură umezeală (ITU) care va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara va crește probabilitatea pentru înnorări, intensificări ale vântului (cu viteze de 50...60 km/h), descărcări electrice și averse (5...10 l/mp și posibil peste 15 l/mp).

În intervalul 08.08.2026, Ora 09:00 - 09.08.2026, Ora 10:00, valul de căldură va continua să persiste, astfel va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade (noapte tropicală).

Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, descărcări electrice, averse ce pot avea și caracter torențial (10...15 l/mp), intensificări ale vântului și vijelii.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 06 august, ora 12 - 06 august, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare

meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ.