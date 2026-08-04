ANM extinde Codul Roșu de caniculă. Temperaturile ajung până la 41 de grade, iar nopțile vor fi tropicale în aproape toată țara

4 minute de citit Publicat la 10:38 04 Aug 2026 Modificat la 10:38 04 Aug 2026

Valul de căldură va fi persistent și se va intensfica în toată țara. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă informare de caniculă, valabilă în toată țara. Meteorologii au prelungit și extins avertizările meteo de Cod galben, Cod portocaliu și Cod roșu de caniculă, astfel că de astăzi, 4 august, și până vineri, 7 august, temperaturile vor ajunge până la 41 de grade pe timpul zilei, în timp ce nopțile tropicale se vor extinde treptat în cea mai mare parte a României.

Astfel, potrivit ANM, marți, miercuri și joi (4, 5 și 6 august) valul de căldură va fi persistent și se va intensfica în toate regiunile, iar vineri (7 august) va diminua ca intensitate și se va restrânge către jumătatea de sud a teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 29...31 de grade pe litoral și până la 40...41 de grade în Banat și Crișana.

Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime de 20....26 de grade.



Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică marți (4 august) și miercuri (5 august) îndeosebi în zona Carpaților Orientali, joi în cea mai mare parte a zonei montane, iar vineri în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii restrânse în rest.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări

electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Mai ales în intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...25 l/mp.

Cod galben

În intervalul 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei.

Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31...32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37...38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei.

Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

Cod portocaliu

În intervalul 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.

În intervalul 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10, în județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 38...39 de grade în județul Satu Mare și de 39...40 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 24...26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.

De miercuri, temperaturile vor fi ridicate în toată țara

În intervalul 05 august, ora 10 – 06 august, ora 10, valul de căldură va persista în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul

Transilvaniei.

Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30...31 de grade pe litoral și 36...37 de grade în Muntenia. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

Cod portocaliu

În intervalul 05 august, ora 10 – 06 august, ora 10, valul de căldură persistent se va extinde și se va intensifica în Moldova,

Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.

Cod roșu de caniculă

În intervalul 05 august, ora 10 – 06 august, ora 10, în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39...41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 25...26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.