„N-am mai văzut niciodată așa ceva”. Rușii au doborât o dronă portugheză rară pe care vor să o studieze

Dronă Tekever AR3. sursa foto: Tekever.com

Forțele ruse au doborât o dronă de recunoaștere portugheză Tekever AR3 și spun că o vor studia, fiind un model „rar”. Aparatul fără pilot a fost trimis la un institut de cercetare, unde experții îi vor examina designul și specificațiile tehnice, scrie Euronews.

Agenția rusă de presă de stat relatează că forțele ruse au doborât o dronă „rară”, de fabricație portugheză, aflată în dotarea armatei ucrainene. Tekever AR3 a fost doborâtă de un batalion antidronă rusesc în regiunea de graniță Briansk, a declarat pentru TASS comandantul unității.

„O dronă de recunoaștere inamică a intrat în sectorul nostru. Am fost surprinși, pentru că nu mai văzuserăm niciodată așa ceva. Aparatul fără pilot avea o structură diferită la coadă și pe aripi. Când am ajuns la locul prăbușirii, am constatat că era o dronă de recunoaștere portugheză. Este important să doborâm dronele de recunoaștere pentru că, în primul rând, trasează rutele pe care zboară apoi dronele inamice. În al doilea rând, ele ne caută pozițiile, ca să putem fi atacați”, a precizat comandantul.

Comandantul batalionului rus, care operează drona-interceptor „Lis” (Vulpe, în portugheză), a declarat pentru TASS că, după ce au doborât-o, Tekever AR3 a căzut dintr-o bucată, deși „motorul era avariat”, iar „fuzelajul și cea mai mare parte a structurii au rămas intacte”. Din acest motiv, și după ce și-au dat seama că era un model „rar”, aparatul a fost predat unui institut de cercetare. Potrivit TASS, specialiștii ruși îi vor studia designul, precum și specificațiile tehnice și inginerești.

Modelul AR3 produs de Tekever are o anvergură a aripilor de aproape 4 metri, cântărește doar 25 de kilograme și are o viteză de croazieră între 75 și 90 km/h, precum și o rază de comunicații de până la 230 km; sunt adevărate „computere cu aripi”, a declarat Ricardo Mendes, directorul general al Tekever, într-un interviu pentru Euronews.

Înființată în 2001, compania este cel mai mare exportator de drone către Ucraina. În 2025, exporturile au generat profituri de peste 85 de milioane de euro.

Sistemele fără pilot produse de companie au consolidat relațiile comerciale dintre Portugalia și Ucraina, aceasta din urmă urcând de pe locul 75 pe locul 36 în clasamentul național al exporturilor în doar șase ani.

Interceptarea acestui aparat în apropierea graniței a fost descrisă de armata rusă drept una foarte „dificilă”.

Potrivit militarilor, după ce a fost detectat de radar, interceptorul „Lis” a început o urmărire care a durat aproape „30 de minute”. AR3 se rotea la o altitudine de circa 2,5 kilometri, cu o viteză de 90-100 km/h, ceea ce îi împiedica să se apropie de el. La ultima apropiere, bateria „Lis” era pe terminate, dar echipajul a reușit totuși să prindă și să distrugă drona de recunoaștere portugheză”, au spus militarii.

„Lis” este o dronă specializată în interceptarea aeriană, dezvoltată la Moscova. Micul aparat fără pilot, cu aripă fixă, este echipat cu un focos de aproximativ 1 kg și cu un sistem automat de achiziție a țintei. Odată ce detectează o țintă prin radar, este lansat pentru a o urmări și, imediat ce se fixează pe coada acesteia, își detonează încărcătura explozivă, distrugând drona inamică.