Momentul în care un aisberg colosal din Groenlanda face un „salt mortal” și se răstoarnă în ocean

Un airberg se răstoarnă în zona Fiordului Ilulissat din Groenlanda, 25 iulie 2026. Sursa foto: CCTV via AfarTV

Groenlanda, cea mai mare insulă din lume, este acoperită de una dintre cele două mari calote glaciare ale Pământului, cealaltă fiind cea din Antarctica. Aproximativ 80% din suprafața teritoriului Groenlandei este acoperită de gheață, pe o întindere de peste 1,68 milioane de kilometri pătrați.

Însă această uriașă calotă glaciară se topește într-un ritm tot mai accelerat din cauza schimbărilor climatice. În medie, Groenlanda pierde anual aproximativ 261 de gigatone de gheață – o singură gigatonă echivalând cu aproximativ 2,2 trilioane de livre (aproximativ un miliard de tone metrice). Topirea contribuie direct la creșterea nivelului mărilor și oceanelor, cu efecte resimțite la nivel global.

Dimensiunea impresionantă a aisbergurilor desprinse din ghețarii Groenlandei reprezintă una dintre cele mai clare dovezi ale amplorii acestui fenomen.

Pe 25 iulie, un aisberg uriaș a oferit un spectacol rar în largul coastelor orașului Ilulissat, din vestul Groenlandei. Blocul masiv de gheață s-a întoars cu 180 de grade și s-a răsturnat brusc în apă, provocând valuri puternice și un zgomot impresionant. Momentul a fost surprins din oraș de mai mulți localnici, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, potrivit publicației Colossal.

Fenomenul a fost înregistrat și de AfarTV, care operează o cameră video cu transmisie live în apropierea intrării în Fiordul Ilulissat, sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Potrivit reprezentanților AfarTV, aisbergurile de mari dimensiuni pot rămâne blocate sau eșuate în apropierea gurii fiordului timp îndelungat. Pe măsură ce se topesc și se fracturează, acestea devin mai mici și își modifică centrul de greutate, moment în care se pot răsturna brusc sau pot fi eliberate spre Golful Disko.

Specialiștii precizează că nu se cunoaște cu exactitate momentul în care acest aisberg s-a desprins din ghețarul care îl alimenta. Totuși, astfel de evenimente sunt considerate tot mai frecvente pe măsură ce încălzirea globală accelerează topirea calotei glaciare a Groenlandei și modifică dinamica ghețarilor din regiune.

Imaginile surprinse în Ilulissat ilustrează atât forța impresionantă a naturii, cât și amploarea schimbărilor care au loc într-una dintre cele mai sensibile regiuni ale planetei în fața încălzirii globale.