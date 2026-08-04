Epidemia de ciclosporiază din SUA a făcut primele victime: Doi oameni au murit în Michigan

Michigan a raportat peste 11.000 de cazuri de ciclosporiază, iar două persoane au decedat. Sursa colaj foto: Getty Images

Două persoane din Michigan au murit din cauza ciclosporiozei, au anunțat luni autoritățile sanitare din acest stat american. Acestea sunt primele decese înregistrate în cadrul unuia dintre cele mai ample focare de toxiinfecții alimentare din istoria recentă a Statelor Unite, relatează CNN şi The Independent. Aceste cazuri au fost asociate cu salata verde contaminată. "Ambele persoane aveau afecțiuni preexistente semnificative, care ar fi putut fi agravate de ciclosporoză și de deshidratare", a precizat Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane din Michigan.

Ciclosporioza este o boală intestinală provocată de parazitul Cyclospora şi, în general, nu pune viaţa oamenilor în pericol. Pe de altă parte, poate deveni periculoasă pentru vârstnici, copii și persoanele cu imunitatea slăbită. În plus, infecția poate provoca diaree severă, crampe abdominale, greață, oboseală și deshidratare.

Autoritățile din Michigan au menţionat că cele două persoane decedate prezentau afecțiuni medicale preexistente semnificative, care ar fi putut fi agravate de boală și de deshidratarea asociată acesteia, conform dosarelor medicale. Numele sau vârstele lor nu au fost făcute publice, au scris jurnaliştii publicaţiei The Independent.

"Două decese au fost identificate ca fiind asociate cu focarul de ciclosporoză care afectează statul american Michigan. Potrivit fişelor medicale, ambele persoane aveau afecțiuni preexistente semnificative, care ar fi putut fi agravate de ciclosporoză și de deshidratare. Nu vor fi furnizate informații suplimentare cu privire la aceste două cazuri", a transmis Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane din Michigan, potrivit CNN.

Decesele cauzate de ciclosporiază sunt extrem de rare, întrucât infecția "nu este, în general, o boală care pune viața în pericol", a precizat departamentul de sănătate al statului american.

În Michigan au fost raportate, în total, 11.234 de cazuri, dintre care 193 de persoane au fost spitalizate. În mai multe state americane, oamenii au început să evite chiar şi restaurantele, de teama ciclosporiazei.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) au transmis că "au cunoștință de două decese legate de ciclosporoză la persoane cu afecțiuni preexistente din Michigan, ca parte a acestui focar".

Potrivit CDC, se știe că numărul cazurilor de ciclosporiază crește în lunile de primăvară și vară în SUA, sezonul specific desfășurându-se de la începutul lunii mai până la sfârșitul lunii august. Însă, în acest an, numărul cazurilor este deosebit de ridicat.

Reprezentanţii CDC au identificat peste 18.000 de cazuri de ciclosporiază domestică în acest sezon; 6.707 cazuri sunt confirmate, iar aproximativ 11.500 de alte cazuri sunt supuse unor teste și analize de laborator suplimentare pentru a determina dacă boala a fost contractată în SUA.

Legătura dintre focarul de ciclosporiază cu salata iceberg

Mai multe cazuri de ciclosporiază sunt investigate în acest an de către Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA, în colaborare cu CDC și partenerii statali, inclusiv focarul deosebit de mare din mai multe state, cu sediul în Midwest.

Autorităţile bănuiesc că de vină ar fi salata iceberg, informează DPA, conform Agerpres.

Cauza focarului rămâne neclară. Agenţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a asociat valul de infectări cu salata iceberg tocată mărunt şi provenită de la un furnizor din Mexic, deşi testele de laborator nu au confirmat această ipoteză.

O mostră provenită de la Taylor Farms din Mexic a dat un rezultat fals pozitiv la parazitul Cyclospora, iar ulterior Agenţia şi-a prezentat scuze, potrivit companiei.

Cu toate acestea, anchetele ulterioare ale FDA au continuat să indice salata iceberg pretăiată ca fiind sursa focarului, a precizat Agenţia la mijlocul lunii iulie, adăugând că va continua investigaţiile şi se va asigura că produsele afectate au fost retrase din magazine.