China a făcut o clonă după insula Santorini. Ce spun grecii

2 minute de citit Publicat la 23:09 03 Aug 2026 Modificat la 23:09 03 Aug 2026

Vedere aeriană din Dali, provincia chineză Yunnan și peisaj urban din Santorini (dreapta). Sursă colaj foto: Hepta / Getty Images

În localitatea Dali din provincia Yunnan, situată în sud-vestul Chinei, se află Dream Land (Tărâmul de vis).

E vorba de un complex turistic care seamănă izbitor cu insula greacă Santorini, semnalează Greek Reporter.

Dream Land este construit pe versantul lanțului muntos Cangshan, cu vedere spre un lac, și include pensiuni, hoteluri, apartamente de vacanță și străduțe înguste și întortocheate, împodobite cu flori.

Complexul se întinde pe o suprafață de aproximativ 1.500 de hectare, are o suprafață construită de circa un milion de metri pătrați și a necesitat o investiție totală de opt miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 1,16 miliarde de dolari.

Inspirat de insula greacă, acest obiectiv turistic a fost numit "Falsul Santorinii" de către criticii locali.

În ciuda criticilor, Dali a devenit un punct de atracție pentru numeroși influenceri de pe rețelele sociale, dar și pentru cei aflați în căutarea unor fotografii de nuntă spectaculoase.

Turiștii chinezi iubesc Santorini

În fiecare an, mii de turiști chinezi ajung în Santorini - insula autentică, nu copia din Dali - pentru a admira frumusețea naturală a locului și vestigiile sale istorice sau pentru a se căsători acolo.

Numeroși turiști care și-au unit destinele având drept fundal casele tradiționale și apele marine de un albastru strălucitor au descoperit că insula oferă o gamă variată de opțiuni pentru cupluri, în materie de ceremonii civile și religioase.

Un studiu recent a arătat că Santorini este a doua cea mai bună destinație din lume, după Bali, pentru luna de miere, luând în considerare aspecte precum accesibilitatea costurilor și oferta de cine romantice.

Santorini și-a consolidat popularitatea în timp

Santorini este una dintre cele mai populare destinații turistice din lume, iar acest lucru nu este întâmplător.

Insula le oferă vizitatorilor plaje generoase, o gastronomie excelentă și, bineînțeles, peisaje spectaculoase.

După secole de activitate vulcanică, insula are plaje cu nisip roșu, cu nisip negru, sau cu pietriș.

De fapt, datorită particularităților sale geologice, Santorini are unele dintre cele mai neobișnuite plaje din Grecia.

Cea mai cunoscută este Red Beach. Aici, nisipul este, bineînțeles, roșu, la fel ca și impresionantul deal de aceeași culoare ce se înalță în fundal.

Plaja Kamari este acoperită cu pietriș, în timp ce plaja Perissa beneficiază de nisip negru și ape liniștite.

Totuși, din cauza reliefului muntos, accesul la plajele din Santorini nu este la fel de facil ca în Mykonos.

Vizitatorii se pot bucura de o bucătărie remarcabilă, proaspătă, ușoară și specific mediteraneană.

Localnicii cultivă legume, iar Santorini este renumită pentru vinurile sale deosebite.

Solul vulcanic, stâncos și în pantă este ideal pentru podgorii, iar vinurile produse aici sunt apreciate în întreaga lume.