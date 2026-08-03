Iulie 2026 a fost cea mai secetoasă lună înregistrată vreodată în Anglia şi Ţara Galilor

Europa riscă secetă extremă, pene de curent și probleme alimentare. Foto: Getty Images

Anglia şi Ţara Galilor s-au confruntat în acest an cu cea mai secetoasă lună iulie înregistrată vreodată, sub efectul valurilor de căldură şi al precipitaţiilor aproape inexistente, potrivit datelor provizorii publicate luni de agenţia de meteorologie din Regatul Unit, notează Agerpres.

Iulie 2026 a fost cea mai secetoasă de la începutul măsurătorilor din 1836, iar Anglia şi Ţara Galilor au cunoscut, de asemenea, "cea mai însorită lună din istoria lor", a transmis Met Office într-un comunicat.

"Combinaţia dintre o secetă record, o căldură excepţională şi o însorire fără precedent a dus la una dintre cele mai însorite luni de vară din arhivele noastre istorice", a declarat Amy Doherty, cercetătoare ştiinţifică la Met Office, citată în comunicat.

În total, doar 6,5 mililitri de ploaie au căzut în Anglia în luna iulie, reprezentând mai puţin de 10% din media sezonieră, iar 9,3 mililitri în Ţara Galilor, adică 9% din valorile normale.

Doar 3% precipiaţii în iulie

În sudul Angliei, luna iulie a fost cea mai secetoasă înregistrată vreodată din 1836 încoace, cu doar 1,9 mm de precipitaţii - abia 3% din medie.

De la începutul anului 2026, patru luni au înregistrat precipitaţii peste medie (ianuarie, februarie, martie şi iunie), în timp ce trei luni s-au confruntat cu precipitaţii sub medie (aprilie, mai şi, de acum, iulie), a precizat Met Office.

La nivelul Marii Britanii, care include, de asemenea, Scoţia şi Irlanda de Nord, iulie 2026 a fost a doua cea mai călduroasă lună iulie înregistrată vreodată.

Duminică, Agenţia britanică de securitate sanitară (UKHSA) a plasat mai multe regiuni ale Angliei, inclusiv Londra şi zonele sud-estice, sub un cod portocaliu de caniculă până miercuri.

Este vorba despre al doilea nivel de alertă ca intensitate, după codul roşu: temperaturile ar putea atinge 31 de grade Celsius luni după-amiază, potrivit previziunilor formulate de Met Office, înainte să scadă sub pragul de 30 de grade Celsius începând de miercuri.

Valurile de căldură record care s-au produs în lunile mai şi iunie au cauzat o mortalitate suplimentară estimată la 2.877 de decese în Anglia, potrivit datelor publicate de UKHSA săptămâna trecută.