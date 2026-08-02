„Materialul-minune” care scoate apă din aerul uscat. Cum funcționează tehnologia care ar salva insulele Europei de secetă

Compania susține că aparatul poate extrage din aer până la 500 de litri de apă pe zi. Foto: Ahbstra.com

Insulele turistice ale Europei se confruntă cu o criză tot mai gravă a apei. Ar putea tehnologia care extrage apă din aerul uscat să fie o soluție?

Când fântânile de pe proprietatea sa din Ibiza au secat, Hashem Arouzi a simțit pe propria piele efectele crizei apei din Europa. Antreprenorul britanic a început să caute o soluție nu doar pentru el, ci și pentru miile de locuitori ai insulelor ale căror rezerve de apă se împuținează din cauza secetei, a exploatării excesive și a pătrunderii apei de mare în sursele subterane, scrie Euronews.

„Numai în Ibiza există peste 15.000 de proprietăți care nu sunt racordate la rețeaua de apă și trebuie să își asigure singure necesarul. Fântânile care le-au alimentat până acum încep să sece”, spune Arouzi.

Apa adusă cu cisternele oferă doar o soluție temporară, iar acum încep să sece chiar și rezervoarele din care acestea sunt alimentate. Stațiile de desalinizare ajută tot mai mult proprietățile conectate la rețeaua publică, însă locuințele izolate rămân fără soluții.

„Această situație reflectă o problemă globală. În întreaga lume există milioane de locuințe neconectate la rețelele publice și afectate de lipsa apei, în regiuni aride în care metodele existente de captare a apei nu funcționează prea bine”, spune Arouzi.

Aparatele care produc apă potabilă din aer, chiar și în zone cu temperaturi ridicate și umiditate scăzută, ar putea deveni o soluție vitală.

O tehnologie premiată cu Nobel, folosită pentru extragerea apei din aer

Chiar de anul viitor, vilele și hotelurile din insulele mediteraneene și Baleare care nu sunt conectate la rețelele publice și-ar putea completa rezervele de apă cu ajutorul unei astfel de tehnologii.

Prezentat joi, la Barcelona, ARK este un dispozitiv gata de utilizare, dezvoltat de compania de tehnologii climatice Ahbstra, fondată de Arouzi. Compania susține că aparatul poate extrage din aer până la 500 de litri de apă pe zi.

Secretul său este o tehnologie moleculară revoluționară, recompensată în 2025 cu Premiul Nobel pentru Chimie.

Așa-numitele structuri metal-organice, cunoscute sub abrevierea MOF, au o structură moleculară concepută astfel încât să ofere o suprafață internă uriașă. Un singur gram de material poate avea o suprafață echivalentă cu cea a unui întreg teren de fotbal.

Aceste structuri sunt rezultatul muncii desfășurate timp de zeci de ani de trei oameni de știință: Susumu Kitagawa, de la Universitatea Kyoto din Japonia, Richard Robson, de la Universitatea din Melbourne, Australia, și Omar M. Yaghi, de la Universitatea California din Berkeley, Statele Unite.

Cum este extrasă apa cu ajutorul structurilor MOF

Structurile MOF au cavități mari prin care moleculele pot intra și ieși, ceea ce permite folosirea lor pentru separarea poluanților din apă, captarea dioxidului de carbon sau extragerea apei din aer.

Generatoarele convenționale de apă atmosferică funcționează asemănător dezumidificatoarelor. Acestea răcesc aerul până la punctul de rouă, astfel încât vaporii să se transforme în condens. Atunci când umiditatea este scăzută, punctul de rouă coboară, iar răcirea aerului la temperatura necesară poate deveni prea costisitoare sau chiar imposibilă.

Structurile MOF funcționează însă ca adsorbanți, nu ca sisteme de condensare. Cu alte cuvinte, pot reține molecule de gaz sau de lichid pe suprafața lor. Astfel, captează direct vaporii de apă din aerul cu umiditate scăzută, fără să fie nevoie de o răcire puternică și mare consumatoare de energie.

Pentru transformarea apei captate în lichid este necesară doar o cantitate redusă de căldură.

Compania lui Yaghi, Atoco, a prezentat în februarie 2026 primul sistem din lume care extrage apă cu ajutorul structurilor MOF, iar comenzile urmează să fie deschise în cursul acestui an.

Aparatele, care au aproximativ dimensiunea unui container maritim, pot produce până la 1.000 de litri de apă pe zi folosind doar energia termică din mediul înconjurător. Acestea ar putea fi extrem de utile în comunitățile afectate de dezastre, dar și pentru centrele de date, care consumă cantități mari de apă și ar putea folosi căldura reziduală pentru a o produce.

Cum ar putea „materialul-minune” să reducă lipsa apei în zonele izolate

„De ani întregi, structurile MOF sunt considerate un «material-minune» aflat foarte aproape de a oferi rezultate importante pentru mediu, de la extragerea apei până la captarea carbonului”, spune Arouzi.

Până acum, consumul mare de energie a făcut însă dificilă folosirea lor pe scară largă.

Ahbstra susține că a rezolvat această problemă cu ajutorul Reactorului cu Particule Suspendate, o tehnologie brevetată care pune granulele MOF în mișcare și face aerul să circule printre ele, pentru a le folosi la capacitate maximă.

Dispozitivele companiei costă 150.000 de lire sterline, aproximativ 175.000 de euro, astfel că nu sunt deloc ieftine. Dezvoltatorii spun însă că ar putea fi extrem de valoroase pentru proprietățile care riscă să își piardă valoarea sau să fie abandonate din cauza lipsei unei surse sigure de apă.

Apa produsă de ARK poate fi folosită pentru a reumple fântâni și rezervoare sau poate fi trimisă direct în instalația de alimentare a unei proprietăți.

Atât Ahbstra, cât și Atoco lucrează în prezent și la sisteme mai mici, destinate producerii unor cantități mai reduse de apă.

Tehnologia trebuie să facă parte dintr-un plan mai amplu

În această vară, valurile succesive de căldură și perioadele de secetă au provocat lipsuri grave de apă în numeroase țări din sudul Europei. Potrivit Agenției Europene de Mediu, aproximativ 30% dintre locuitorii regiunii se confruntă permanent cu o presiune ridicată asupra resurselor de apă.

„Este clar că vremea și regimul precipitațiilor se schimbă, ceea ce duce în multe locuri la secete mai severe și mai îndelungate”, spune Richard Perkin, directorul tehnic al Ahbstra. „Pentru a rezolva problema este nevoie de o abordare completă, care să includă folosirea mai eficientă a apei, reciclarea ei și îmbunătățirea infrastructurii”.

Totuși, dacă barajele sau fântânile sunt goale, ele nu pot fi umplute decât atunci când plouă suficient și exact în zonele în care este nevoie, indiferent cât de responsabil este administrată apa.

„De aceea, extragerea apei din atmosferă trebuie să facă parte din soluție”, spune el.

Deocamdată, nu există date independente, evaluate de alți specialiști, privind performanța și rezistența în condiții reale de utilizare ale sistemului ARK.