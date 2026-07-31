De la peștele-iepure la peștele-balon pătat: Apele tot mai calde din Mediterană atrag sute de specii periculoase în destinații populare

comunitățile de coastă se vor lupta să se descurce în modurile pe care le-au cunoscut de generații. FOTO: Facebook Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" - Sakis Lazarides via Shutterstock/Hepta

Oamenii de știință spun că schimbările climatice, cauzate în principal de arderea petrolului, cărbunelui și gazelor, fac Marea Mediterană mai caldă, aducând sute de specii noi și invazive de pești care decimează populațiile indigene, potrivit ABC News.

Pe măsură ce biodiversitatea se diminuează, comunitățile de coastă se vor lupta să se descurce în modurile pe care le-au cunoscut de generații.

„Mediterana bunicilor noștri, a bătrânilor noștri și a grecilor, a Greciei antice este pierdută pentru totdeauna. Atât de multe dintre aceste schimbări sunt ireversibile”, a declarat Ernesto Azzurro, biolog marin la Institutul pentru Resurse Biologice Marine și Biotehnologie al Consiliului Național de Cercetare din Italia.

Oamenii de știință au desemnat Marea Mediterană drept un „punct fierbinte” al schimbărilor climatice, apele sale fiind așteptate să se încălzească cu 2 până la 6 grade Celsius (3,6 până la 10,8 grade Fahrenheit) până în 2100. Valurile de căldură vor deveni probabil mai frecvente și mai extreme, potrivit Experților Mediteraneeni în Schimbări Climatice și de Mediu, o rețea independentă de oameni de știință.

Ronan McAdam, oceanograf la Centrul Euro-Mediteranean pentru Schimbări Climatice, a declarat că un factor cheie al încălzirii este faptul că marea este un bazin închis, iar căldura nu se poate disipa ca în imensitatea oceanelor.

Apele care se încălzesc au creat o nouă casă primitoare pentru speciile invazive, precum peștele-balon pătat, un prădător vorace și „cel mai rău invadator”, a spus Azzuro.

Aceste specii se îndreaptă acum spre Franța și Spania, după ce au intrat în Marea Mediterană prin Canalul Suez.

Comisia Generală pentru Pescuit în Mediterana, din cadrul organismului ONU pentru Alimentație și Agricultură, a declarat că astfel de specii invazive sunt prezente de decenii, dar răspândirea lor s-a accelerat după începutul anilor 2000, perioadă care coincide cu creșterea temperaturilor mării. De exemplu, peștele-leu a fost înregistrat pentru prima dată în estul Mediteranei în 2012 și s-a extins rapid spre vest.

„Mediterana va fi și mai săracă, chiar și cu mai puține specii, pur și simplu pentru că schimbările climatice fac ca această parte a Mediteranei, în special partea estică a Mediteranei, să fie cu adevărat nepotrivită pentru speciile native”, a spus Azzuro.

Cipru, datorită proximității sale față de Canalul Suez, a fost primul care a simțit impactul acestor pești invazivi. Peștele-leu a înlocuit stocurile indigene, precum chefalul roșu, spre disperarea pescarilor, care au văzut cum varietățile locale populare în rândul clienților scad considerabil.

Apoi, există peștii-iepure care pot devora algele de pe fundul mării, distrugând habitatul multor specii indigene.

„Știm ce ar trebui făcut. Ar trebui să reducem utilizarea combustibililor fosili”, a spus Piero Genovesi Papik, zoolog la Institutul Superior pentru Protecția și Cercetarea Mediului din Italia. „Dar aceasta este cu siguranță o problemă urgentă pentru umanitate și cunoaștem cu toții soluțiile, dar, desigur, acestea necesită o viziune globală și comună.”

1.000 de specii invazive au fost identificate în Marea Mediterană

Azzuro a spus că aproximativ 1.000 de specii invazive au fost identificate în Marea Mediterană, dintre care 800 sunt ferm stabilite.

Schimbările sunt evidente. Azzuro a spus că apele puțin adânci din estul Mediteranei au pierdut 93% din populația lor de moluște. De-a lungul coastei Adriatice, cândva abundentă în midii, aproape toate au dispărut din cauza temperaturilor mării, care uneori au depășit 30 de grade Celsius (86 de grade Fahrenheit).

De la Veneția, în nord, până la Bari, în sud, „extincția a fost spectaculoasă”, a spus el. „Dacă nu... găsim o populație capabilă să supraviețuiască în aceste climate diferite, viitorul midiilor nu este un viitor fericit, cel puțin în Marea Adriatică.”

Azzuro a spus că institutul său și partenerul său au lansat acum câțiva ani o campanie, „Feriți-vă de cele patru”, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la pericolele pe care speciile invazive le reprezintă pentru sănătatea umană.

De exemplu, peștele-balon este toxic și potențial letal dacă este consumat de oameni. Vârfurile veninoase ale peștelui-leu pot răni grav pe oricine este înțepat.

Oamenii de știință discută despre cum pot face față comunitățile de coastă. O modalitate este comercializarea speciilor invazive care sunt comestibile. O alta este plata pescarilor pentru a prinde specii necomestibile, cum ar fi peștele-balon, astfel încât acestea să poată fi incinerate.

Papik, zoologul, a spus că, deși este „prea târziu” pentru a inversa răspândirea speciilor invazive în Marea Mediterană, există modalități practice de a atenua impactul.

În primul rând, este prevenția migrațiii lor ulterioare prin aplicarea unui tratat internațional care obligă autoritățile naționale să trateze apele de balast din interiorul navelor care sosesc și care ar putea transporta astfel de specii.

„În anii următori, cred că provocarea va fi restaurarea, găsirea de noi modalități de a restaura mediul”, a spus Papik.