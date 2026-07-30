Haos în Creta din cauza incendiilor. Flăcările au izolat satele turistice, 8.000 de oameni evacuați. Turiștii, cazați în săli de sport

8 minute de citit Publicat la 13:48 30 Iul 2026 Modificat la 13:48 30 Iul 2026

Aproximativ 8.000 de locuitori și turiști au fost evacuați din regiunea Rethymno, în vestul insulei Creta, unde un incendiu uriaș continuă să ardă necontrolat. FOTO: Hepta

Aproximativ 8.000 de locuitori și turiști au fost evacuați din regiunea Rethymno, în vestul insulei Creta, unde un incendiu uriaș continuă să ardă necontrolat, scrie BBC. Vântul extrem de puternic, cu rafale de până la 125 km pe ora, împiedică intervenția aeronavelor și împinge flăcările spre sate și stațiuni turistice. Trei pompieri au murit în timpul operațiunilor, iar pagubele provocate locuințelor și fermelor nu au putut fi încă evaluate.

Incendiul a izbucnit miercuri, în jurul orei 14:30, într-o zonă cu vegetație joasă din apropierea localității Krya Vrysi, în sudul regiunii Rethymno.

Alimentate de vânturile puternice din nord, flăcările s-au extins rapid spre localitățile și zonele turistice de pe coasta sudică a Cretei, printre care Melambes, Sachtouria, Kryopetra, Agios Pavlos, Agios Georgios, Orne și Agia Galini.

Joi dimineață, focarul activ al incendiului depășea 15 kilometri. Autoritățile nu stabiliseră încă suprafața totală afectată și nici perimetrul complet al focului. "Au fost o noapte de coșmar. O zi neagră pentru regiune", a declarat Maria Lioni, viceguvernatoarea regională din Rethymno. Ea a precizat că pagubele sunt importante, dar o evaluare completă nu poate fi făcută atât timp cât incendiul continuă să ardă.

Rafale violente împiedică intervenția aeronavelor

Vântul a atins în unele zone nivelurile 10 și 11 pe scara Beaufort, corespunzătoare unei furtuni puternice, respectiv unei furtuni violente. Unele rafale au depășit 100 km/h, iar BBC relatează că viteza lor a ajuns până la 125 km/h.

Din cauza condițiilor periculoase, elicopterele trimise pentru stingerea incendiului nu au putut interveni joi dimineață. Mijloacele aeriene interveniseră pentru scurt timp în ziua precedentă, dar au fost retrase după ce vântul s-a intensificat. Echipele de la sol au lucrat întreaga noapte pentru a limita focarele și pentru a împiedica apropierea flăcărilor de zonele locuite. În total, în regiune au fost mobilizați 224 de pompieri, 53 de autospeciale și 11 echipe specializate în intervenții forestiere în zone greu accesibile. La operațiuni participă și voluntari, iar noi echipe au fost transportate cu feribotul din Grecia continentală.

Intervenția este sprijinită de cisterne cu apă și utilaje puse la dispoziție de administrația din Agios Vasileios, de autoritățile regionale, de localitățile învecinate și de proprietari privați.

Șapte ambulanțe au fost amplasate preventiv în zona localităților Krya Vrysi, Orne și Agia Galini. Poliția elenă și Garda de Coastă participă, de asemenea, la operațiunile de evacuare și intervenție.

Primele informații indică pagube la locuințe, ferme, culturi agricole, pășuni și adăposturi pentru animale. Au fost raportate și animale moarte în incendiu. Nu există încă un bilanț oficial al caselor sau exploatațiilor agricole distruse. Autoritățile spun că evaluarea va începe numai după ce accesul în zonele afectate va putea fi făcut în siguranță.

Lipsa unei imagini clare asupra distrugerilor este provocată atât de extinderea incendiului, cât și de dificultatea de a ajunge în localitățile izolate de flăcări.

Aproximativ 8.000 de persoane evacuate

Serviciul grec de urgență 112, prin care sunt trimise avertizări pe telefoanele persoanelor aflate într-o zonă periculoasă, a fost activat în repetate rânduri începând de miercuri după-amiază. Șase mesaje de avertizare au fost transmise după izbucnirea incendiului, majoritatea cerându-le locuitorilor și turiștilor să părăsească zonele amenințate.

Agia Galini, una dintre cele mai cunoscute localități turistice de pe coasta sudică a Cretei, a fost evacuată organizat pe cale terestră, cu ajutorul poliției.

Potrivit administrației regionale, aproximativ 8.000 de locuitori și vizitatori au fost scoși din zonele aflate în pericol. Numărul este însă o estimare, nu un bilanț final al persoanelor evacuate.

Garda de Coastă a intervenit pentru a transporta pe mare locuitori și turiști din Agios Pavlos și Triopetra, după ce autobuzele nu au mai putut ajunge în aceste zone din cauza drumurilor blocate. Numărul exact al persoanelor evacuate cu ambarcațiunile nu a fost încă stabilit.

Luna iulie este una dintre cele mai aglomerate perioade turistice din Creta, insulă vizitată anual de milioane de oameni.

Sute de persoane evacuate, adăpostire într-o sală de sport

Aproximativ 700 de persoane au fost transportate într-o sală de sport din localitatea Moires, aflată în municipalitatea Phaistos, regiunea Heraklion. Autoritățile au instalat acolo paturi și saltele și au distribuit alimente, lenjerie curată și produse de bază.

Alți turiști au fost transferați, cu ajutorul agențiilor de turism și al hotelierilor, în unități de cazare disponibile din zonele sigure ale insulei.

Școlile din regiune au fost, de asemenea, pregătite pentru a primi evacuați, în cazul în care spațiile existente nu vor fi suficiente.

"I-am primit pe oamenii care au fost obligați să plece. Unii au fost preluați de agențiile de turism, dar majoritatea au fost cazați aici", a declarat primarul din Phaistos, Grigoris Nikolidakis.

Ministerul grec al Turismului și Camera Elenă a Hotelurilor au activat și o platformă online specială pentru găsirea unor locuințe temporare destinate persoanelor obligate să-și abandoneze casele sau unitățile turistice.

Trei pompieri au murit în timpul intervenției

Doi pompieri și-au pierdut viața în apropierea localității Krya Vrysi, în timpul operațiunii de stingere a focului. Ei sunt Pantelis Diamantakis, în vârstă de 25 de ani, și Emmanouil "Manolis" Stratidakis, de 58 de ani. Diamantakis era pompier sezonier, iar Stratidakis lucra în baza unui contract pe cinci ani. Amândoi proveneau din zona Amari.

Înmormântările lor au loc joi, 30 iulie.

Un al treilea pompier a murit după ce a fost găsit inconștient în apropierea orașului-port Gytheio, din peninsula Peloponez.

Fumul incendiului a fost transportat 100 de kilometri deasupra mării

Incendiul din Creta a fost surprins de satelitul meteorologic european Meteosat-12. Imaginile au arătat poziția aproximativă a focului și coloana uriașă de fum formată deasupra regiunii.

Dawn over Aegean Sea/east Mediterranean from Meteosat-12 shows smoke from Crete and Türkiye fires reaching north African coast in strong northerly winds. Newer smoke plume off Türkiye to east is from the Alanya Wildfire (Yesterday evening's update here: https://t.co/VsHoDDlMBx) pic.twitter.com/jP2NFstoVE — YouStorm (@YouStormorg) July 30, 2026

Vântul a transportat fumul, nu flăcările, pe o distanță de aproximativ 100 de kilometri spre sud, deasupra mării. Imaginile au fost analizate de cercetătorii Observatorului Național din Atena.

Zeci de incendii au izbucnit în Grecia în 24 de ore

Serviciul elen de pompieri a înregistrat 37 de incendii rurale și forestiere de marți, ora 18.00, până miercuri, la aceeași oră, scrie Euronews.

Treizeci dintre acestea au fost stinse imediat, însă în alte șapte cazuri operațiunile au continuat. Cele mai grave situații au fost raportate în sudul Cretei și în zona Plomari, pe insula Lesbos, în nordul Mării Egee.

Grecia se numără printre numeroasele țări europene afectate de incendii și secetă, pe fondul temperaturilor extreme înregistrate pe continent.

Meteorologii avertizează că, în această săptămână, condițiile favorabile incendiilor se vor extinde spre centrul Europei. Grecia și Turcia se numără printre statele cele mai expuse.

Incendiul din Lesbos nu a fost încă stins

În Plomari, pe insula Lesbos, situația s-a îmbunătățit joi dimineață, iar incendiul nu mai avea un singur front continuu. Focul nu a fost însă declarat sub control, deoarece continuă să apară focare, iar vântul puternic din nord poate împinge din nou flăcările spre zonele neafectate. Pompierii au lucrat în timpul nopții pentru a opri extinderea incendiului și pentru a stinge focarele din plantațiile de măslini. Copacii care continuă să ardă și terenul dificil îngreunează operațiunile.

Peste 100 de hectare au fost distruse, în principal plantații de măslini și pădure de pini.

În zonă intervin 92 de pompieri, cinci echipe forestiere specializate, 19 autospeciale și voluntari. Douăzeci dintre pompieri au fost trimiși din Salonic pentru a întări echipele locale. Odată cu apariția luminii naturale, aeronavele au reluat lansările de apă, înainte ca vântul să se intensifice din nou după prânz.

Locuitorii și turiștii au primit un mesaj de avertizare prin 112 și au fost îndrumați preventiv către Agios Isidoros.

Aerul de deasupra insulei Lesbos a fost încărcat și cu fum adus peste Marea Egee de la mai multe incendii izbucnite pe coasta de vest a Turciei.

Risc foarte ridicat de incendii în mare parte din Grecia

Pentru joi a fost anunțat un risc foarte ridicat de incendiu, corespunzător categoriei 4 din 5, în Attica, Creta, Ciclade, insulele din nordul Mării Egee și în mai multe zone din Peloponez și Grecia Centrală. Avertizarea vizează inclusiv insulele Kythira, Lesbos, Chios, Samos, Ikaria, Evia și Skyros, precum și regiunile Corinthia, Argolida, Arcadia, Laconia, Beoția, Fthiotida și Fokida.

Autoritățile regionale și locale au fost plasate în stare de alertă sporită, pentru a putea interveni rapid în cazul izbucnirii unor noi incendii.

Populația a fost îndemnată să evite orice activitate care poate provoca scântei sau foc, precum arderea vegetației uscate, folosirea aparatelor de sudură și a fierăstraielor circulare în aer liber, aprinderea grătarelor sau aruncarea țigărilor aprinse.

Arderea terenurilor este interzisă în Grecia pe durata sezonului incendiilor. Persoanele care observă un foc sunt îndemnate să sune imediat la numărul 199 al pompierilor.

Incendii și evacuări în Spania, Portugalia și Turcia

În Spania, aproximativ 600 de persoane au fost evacuate din apropierea graniței cu Portugalia, din cauza unui incendiu izbucnit în provincia Zamora.

În Portugalia, cinci persoane au fost rănite într-un incendiu din apropierea localității Valpaços, potrivit presei locale.

Incendiile din jurul Madridului nu s-au mai extins, iar câteva mii de locuitori au primit permisiunea să se întoarcă acasă.

Spre vest, incendiul din provincia Ávila a distrus peste 43.000 de hectare într-o singură săptămână și este considerat cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat în istoria Spaniei.

În Turcia, sute de locuințe au fost evacuate, însă autoritățile au anunțat că majoritatea incendiilor din regiune au fost aduse sub control.

Incendiul din Franța a fost adus sub control

În Franța, incendiul din regiunea Gironde nu s-a mai extins pentru a treia zi consecutiv, în ciuda temperaturilor care au ajuns în ultimele zile la 41 de grade Celsius.

Autoritățile se așteaptă la o scădere a temperaturilor și la apariția unor ploi.

Focul a distrus aproximativ 42.000 de hectare și este considerat cel mai mare incendiu produs în Franța după 1949. Mai multe zone din sud-estul țării au fost plasate sub cod portocaliu de caniculă începând de joi.

Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, într-un ritm de aproximativ două ori mai mare decât media mondială, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice.

Creșterea temperaturilor favorizează valuri de căldură mai frecvente, pune o presiune tot mai mare asupra rezervelor de apă și contribuie la apariția unor incendii mai intense.