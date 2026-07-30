Un amendament votat la legea ANI îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de primar. Liderul USR acuză: „M-au targetat pe mine”

Dominic Fritz. Sursă foto: Hepta

Un amendament la legea ANI, adoptat de Comisia Juridică din Senat, ar putea duce la pierderea mandatului de primar al președintelui USR Dominic Fritz. Amendamentul a fost depus de senatorul PSD Ion Rujan și a fost trecut în comisie cu voturile PSD și AUR. Ulterior, raportul comisiei a fost votat și de parlamentarii PNL. Legea ANI este jalon în PNRR și merge la vot final în plenul Senatului, la ora 16:00.

UPDATE: Liderul USR, Dominic Fritz, acuză că a fost „introdus în lege un articol să mă targeteze pe mine. Ajungem în zona de republica bananieră”.

Amendamentul prevede că „personale față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi le încetează de drept funcția sau deminitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Amendamentul îl vizează direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, declarat definitiv în conflict de interese. În dezbaterile din comisie, reprezentanții PNL și USR au contestat adoptarea amendamentului susținând că este neconstituțional, iar România riscă să piardă bani europeni, legea ANI fiind jalon în PNRR.

Senatorul PNL, Daniel Fenechiu, a susținut că „amendamentul bate direct la Fritz”. „Cum putem convinge că nu a fost o lege pentru Fritz? Haideți să trecem jalonul și peste trei luni venim și facem pentru Fritz”, a susținut Fenechiu. Un alt senator PNL, însă, Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș, a votat amendamentul.

Senatorul USR Sorin Șipoș a susținut că este „o răzbunare politică”.

Primarul din Timișoara și președintele USR Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI care l-a acuzat de conflict de interese și va avea o interdicție de trei ani pentru a ocupa funcții publice. ICCJ a menținut decizia din prima instanță în procesul lui Frtiz cu ANI, prin care a fost declarat în conflict de interese. Procesul se afla în faza de recurs, depus de Dominic Fritz împotriva unei decizii a Curții de Apel Timișoara din 10 februarie 2026, instanță care a confirmat raportul întocmit de Agenția Națională de Integritate.