R. Moldova se conectează direct la rețeaua energetică a României. Linia Vulcănești-Chișinău va fi inaugurată de Ziua Moldovei

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Republica Moldova continuă integrarea energetică cu România și urmează să dea în folosință Stația Electrică Chișinău, parte a proiectului Liniei Electrice Aeriene de 400 de kilovolți Vulcănești-Chișinău. Autoritățile de la Chișinău spun că ea va permite transportarea a peste 50% din consumul de energie electrică al Republicii Moldova și va facilita importul energiei din România și de pe piața europeană.

„Contractorul ne-a asigurat că va depune toate eforturile pentru ca testările și punerea sub tensiune a autotransformatoarelor, precum și lucrările la infrastructura conexă și celelalte componente auxiliare, să fie finalizate în termenele necesare”, a susținut ministrul energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, citat de Moldova1.md.

Linia de 400 de kilovolți a fost deja energizată până la Stația Electrică Chișinău. După finalizarea lucrărilor la stație, proiectul urmează să între în exploatare comercială.

„Linia Independenței Energetice este cea mai importantă investiție în infrastructura de transport a energiei electrice din Republica Moldova din ultimele decenii.

Acest proiect de anvergură ne va ajuta să transportăm peste 50% din consumul de energie electrică al țării și va permite importul energiei din România și din piața europeană fără tranzitarea nodului energetic de la Centrala termoelectrică de la Cuciurgan”, a declarat ministrul citat.

Conform declarațiilor prim-ministrului moldovean, Vasile Tofan, linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău urmează să fie dată în exploatare pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova.